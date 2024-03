I soldi della partecipata per le feste: "Briciole alle scuole, fortuna il G7..."

Tra i consiglieri di opposizione che ieri mattina hanno seguito i lavori della Commissione c’era anche Diego Urbisaglia (Italia Futura). A lui abbiamo chiesto un parere generale, partendo dalla scelta della giunta di finanziare la variazione di bilancio attingendo alle riserve di Anconambiente.

Urbisaglia, come giudica quella scelta?

"Mi lasci usare una metafora ironica, ma è come se un nipote dalle mani bucate abbia pensato bene di aprire il borsellino della zia per spendere i soldi a suo piacimento e senza pensare alle conseguenze".

Traducendo?

"Il nipote discolo è la giunta, la zia è Valeria Mancinelli, l’ex sindaca, il borsellino sono le riserve accantonate da Anconambiente sotto la sua gestione. Ironie a parte, l’amministrazione di centrodestra ha preso quei soldi che erano a patrimonio della società partecipata per spenderli in feste e festicciole. Ecco, si sta sempre di più delineando lo scenario principale in cui si muove la giunta Silvetti: il nulla tra una festa e l’altra".

Per cosa, secondo lei, dovevano invece servire?

"Penso soprattutto a un ritocco al ribasso della Tassa comunale sui rifiuti per cittadini in difficoltà e imprese".

Quei soldi però non serviranno per i Grandi Eventi, ma per le manutenzioni, non è d’accordo?

"Il grosso della somma in conto capitale è garantito dai Grandi della Terra e dal G7 Salute di ottobre. Se non ci fossero stati quei 3 milioni di euro la giunta dove li avrebbe trovati quei soldi?".

Il capitolo della cultura non andava coperto e sostenuto?

"Certo, dopo non aver messo un euro in sede di bilancio di previsione e aver annunciato la prima variazione a inizio gennaio. Mi lasci dire una cosa su Popsophia, con l’evento prossimo (dal 21 al 24 marzo ‘Lo spettacolo del male’ alla Mole, ndr.) pubblicizzato da settimane ma di fatto ad oggi privo della copertura finanziaria visto che la delibera sulla variazione di bilancio andrà in consiglio il giorno prima dello spettacolo inaugurale".

Sulle altre voci di spesa della manovra ha qualche rimostranza particolare?

"Non vorrei commentare le briciole per le scuole, per gli impianti sportivi. Io avrei messo una somma a copertura della disabilità sull’assistenza scolastico-domiciliare dopo recente la sentenza emessa dal tribunale di Ancona, al netto del ricorso presentato dall’amministrazione".

Il voto alla manovra è negativo dunque?

"Totalmente. Col bilancio 2024 la giunta Silvetti è tornata sulla terra, adesso distribuisce oboli per l’ordinaria amministrazione: mi chiedo dove sia il concetto di Grande Ancona".