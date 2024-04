I soldi non bastano, manovra bis. Un milione per turismo ed eventi

Turismo, spiagge e trasporto pubblico locale (Conerobus) e forse Grandi Eventi: pronta una seconda manovra di assestamento. La firma sul provvedimento dovrebbe arrivare a giorni per poi essere portato in Commissione e infine al voto del Consiglio comunale sicuramente entro aprile.

L’assessore comunale al bilancio, Giovanni Zinni, sarebbe pronto a varare la seconda variazione di bilancio del 2024 dopo quella di marzo il cui valore era pari a 900mila euro, quasi per metà (407mila euro) destinati alla cultura. Con l’assessore competente, la Bertini, più o meno a posto, i capitoli di spesa riguarderanno altre voci.

Stando alle indiscrezioni raccolte, l’ammontare dell’assestamento sarebbe superiore a quello precedente, dunque si ipotizza una cifra attorno al milione di euro se non qualcosa di più.

La manovra è in fase di preparazione, mancano dunque alcuni dettagli, a partire dalla fonte di finanziamento. A marzo, per quanto riguarda la parte corrente (la sezione in conto capitale ha previsto il transito attraverso la Regione e l’Autorità portuale di circa 3 milioni di euro per i lavori legati al G7 Salute di ottobre; nella manovra anche le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche) la giunta aveva attinto alle riserve accantonate negli anni in Anconambiente per 714mila euro, il grosso della manovra. Non è escluso che parte del denaro per alimentare i vari servizi, e dunque i vari assessorati, non arrivi dal surplus di altre partecipate o da altri trasferimenti.

Un’altra possibilità potrebbe essere legata al pagamento della Tari. Alle spiagge, dopo i 100mila euro stanziati a marzo nella prima variazione, dovrebbero andare tra i 100 e i 130mila euro vista l’urgenza di sistemare tutti i capitoli in vista dell’avvio della stagione balneare, ormai imminente.

Una somma più alta andrà a Conerobus per il Tpl, mentre non è chiaro quanto fieno entrerà in cascina per il turismo, rimasto a zero euro. Resta da capire se l’assessore al bilancio Zinni inserirà in questa partita i 145mila euro utilizzati per i quattro spettacoli di Popsophia a marzo, erroneamente non disposti all’interno della manovra, a causa di un disservizio interno che rischiava di fare saltare gli eventi, ma prelevati dal fondo emergenze del Comune dove però prima o poi dovranno essere riallocati. Quella che si sta per varare è la quarta variazione di bilancio della giunta Silvetti a cui si deve aggiungere, ovviamente, il bilancio di previsione 2024 approvato a fine anno.