"I soldi per la rotatoria non ci sono". Scontro aperto sulle strade vicinali

Rotatorie e strade vicinali, la Commissione organizzata per discutere i problemi del Pinocchio diventa materia di scontro interno al centrodestra. Ad assistere in aula ai lavori della III Commissione, ieri mattina, c’erano anche alcuni residenti di via Piantate Lunghe e via delle Fontanelle. Sono due delle tante strade vicinali al centro di contenziosi sulle responsabilità della gestione e sulle manutenzioni. È stato lo stesso presidente della III Commissione, Arnaldo Ippoliti, a richiedere la seduta che si è risolta in un nulla di fatto. Da una parte Ippoliti, molto presente da sempre nella realtà del Pinocchio nelle vesti di consigliere prima d’opposizione e adesso di maggioranza, dall’altra l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini che ieri è stato molto pragmatico: "Nel bilancio del 2024 fondi per realizzare le rotatorie lungo Strada vecchia del Pinocchio non ce ne sono. Le strade vicinali? Andrebbe fatta una valutazione a 360° sul tema, inserendo tutte le strade vicinali del territorio comunale". Insomma, un nulla di fatto. Le rotatorie in questione sono quelle su cui si discute da anni, una all’altezza dello svincolo per la statale, all’uscita dell’abitato del Pinocchio, l’altra più avanti, lungo Strada vecchia del Pinocchio, all’altezza dell’incrocio per via Sacripanti. La sensazione ieri è stata quella di una richiesta ‘a chiamata’ di servizi fatta dai consiglieri comunali, che siano di destra o di sinistra come accadeva fino a sei mesi fa. Con un bilancio ancora da programmare e risorse non infinite, difficile soddisfare tutti gli appetiti. Lo ha capito in maniera indiretta lo stesso Ippoliti e con lui i consiglieri di maggioranza che infatti ieri al termine della Commissione hanno richiesto una riunione di maggioranza. Ad assistere a questo ‘duello’ tra Ippoliti e Tombolini (nella scorsa legislatura erano entrambi consiglieri della civica 60100) c’erano le opposizioni, in particolare con Diego Urbisaglia (Ancona Futura) e Susanna Dini (Pd) che hanno ricordato come lo stesso Tombolini sulle vicinali aveva una posizione nettamente diversa rispetto ad oggi quando era in minoranza. Più aspro lo scontro tra Ippoliti e Francesco Rubini (Altra Idea di Città) che ha attaccato il presidente affermando di non essere in grado di gestire i lavori della Commissione che presiede. Dal canto suo Ippoliti ha minacciato azioni legali nei confronti di Rubini per queste affermazioni. Resta da capire se, alla luce dell’esito dei lavori, la mozione presentata da Arnaldo Ippoliti finirà in Consiglio.