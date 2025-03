"I soliti disagi per il parcheggio"

Stefano Sturani abita da una vita al Pinocchio e ne conosce ogni criticità: "Grossi problemi qui non ci sono mai stati, se escludiamo il traffico di questo punto, ma grandi incidenti non me li ricordo. Poi la pulizia delle fogne, è tanto che non la facevano, però hanno provveduto un mesetto fa. Per il resto ci sono problemi di parcheggio, soprattutto qui nella piazzetta. C’è il parcheggio del cimitero, è vero, ma noi che abitiamo qui cerchiamo sempre posto da queste parti. Dicono che potrebbero mettere le strisce blu: speriamo di no, perché per i residenti sarebbe un bel problema. Poi lasciano a desiderare i marciapiedi, così come la manutenzione del verde, qui sopra c’è una zona con l’erba alta mezzo metro. Ma il Pinocchio è un quartiere dove si vive bene, e poi siamo in alto, non abbiamo mai problemi quando piove troppo".