"I soliti ig-noti", seconda edizione

Al via a Falconara la seconda edizione di ‘I soliti ig-noti’, una collettiva che metterà in esposizione le opere di 14 artisti dalle Marche, ma non solo. Da sabato 8 (vernissage alle 17) a domenica 16 aprile la mostra – a ingresso gratuito – troverà casa nei locali del Cart del Centro Pergoli di piazza Mazzini.

L’idea è della curatrice Mary Sperti per valorizzare l’arte contemporanea e i talenti nascosti: "Abbiamo optato per una location di maggiore pregio dopo il successo della prima edizione", ha detto. I soliti ig-noti, come tutti i progetti firmati Ms Eventi (Mary Sperti, appunto) è finalizzato alla promozione delle opere e degli autori, con l’intento di creare un contenitore dove si intrecciano pittura, scultura, fotografia e spesso anche danza, letteratura, performance live e installazioni. "Tra gli obiettivi di I soliti ig-noti – ha aggiunto – c’è anche quello di promuovere artisti selezionati e fornire ai fruitori e collezionisti d’arte, una scelta accurata di opere. Pur essendo una collettiva, raccoglie espressioni artistiche contemporanee sempre originali, di spessore, in grado di emozionare. L’obiettivo del progetto è unire e valorizzare tutte le forme di arte e cultura sostenendo e promuovendo artisti di qualità, ma anche le città e le location che ospita l’evento".