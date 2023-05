I sommozzatori arrivano ai piani alti "Passiamo in mezzo a fiumi di fango"

di Marina Verdenelli

Arrivano fino ai piani più alti delle loro case, dove si sono messi in salvo dall’acqua, li prendono in braccio e poi passando tra fiumi di fango li portano al centro di accoglienza più vicino per gli sfollati.

Sono i sommozzatori della guardia di finanza di Ancona, il Reparto Operativo Aeronavale, militari specializzati in soccorsi d’emergenza per gli alluvionati. Ci sono anche loro in Emilia Romagna, una regione piegata dal maltempo di questi giorni e dove i centri abitati sono stati quasi sommersi dai fiumi esondati. Tre sommozzatori di questo speciale reparto sono in mezzo all’apocalisse da mercoledì e hanno 35, 55 e 59 anni. "Hanno raggiunto il Comune di Sant’Agata sul Santerno – spiega il tenente colonnello Corrado Bianchi, comandante del Reparto Operativo Aeronavale della guardia di finanza di Ancona – e già nella prima giornata hanno salvato otto persone. Una di queste era un anziano di quasi 80 anni che aveva una ferita alla testa e doveva essere portato in ospedale. Si era portato ai piani alti ed è stato recuperato lì. La moglie di questo signore invece ha preferito non abbandonare la propria casa". Il Comune dove operano i tre militari dorici, che si trova in provincia di Ravenna, è completamente isolato ed è quello dove anche il sindaco era rimasto bloccato, in municipio. La popolazione ha lanciato appelli sui social per farsi salvare, rimasta senza viveri e con i cellulari scarichi. Una catastrofe di acqua e fango come il resto della regione. "I nostri sommozzatori si muovono con il coordinamento dei vigili del fuoco – precisa il tenente colonnello Bianchi -. Nella seconda giornata sul posto le persone messe in salvo sono state 14 di cui 5 sono stati bambini. Al momento non c’è stato bisogno per loro di fare immersioni perché il salvataggio avviene raggiungendo persone vive e che si trovano in alto. Gli ultimi livelli d’acqua davano un metro e mezzo. I militari avanzano con dei trattori dalle ruoto molto grandi e sopra ci sono i gommoni che all’occorrenza vengono messi in acqua per raggiungere le persone da portare in salvo. E’ un clima difficile su, le condizioni sono dure, c’è spavento, paura e dispiacere per chi ha perso la casa. Uno scenario simile lo avevano già visto con le due alluvioni che hanno colpito anche qua. Si cerca di velocizzare le operazioni perché sono stati annunciati cambiamenti idrogeologici relativi ai fiumi". Potrebbe insomma arrivare ancora molta acqua e far risalire il livello procurando ulteriori danni e pericoli. Le persone salvate sono state portate in una scuola a Massa Lombarda.