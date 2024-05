I successi dello sport al femminile, ma c’è ancora troppa disparità

Lo sport italiano ha un ruolo molto importante a livello sociale ed economico. E’ un diritto della cittadinanza, soprattutto perché migliora la qualità della vita. Le istituzioni, pertanto, devono garantirlo promuovendo un’offerta sportiva qualificata e completa. Nell’ultimo periodo, in particolare, lo sport ha raggiunto, in Italia, livelli di eccellenza, anche grazie agli straordinari successi di alcune atlete, ma purtroppo i dati dimostrano che c’è ancora troppa disparità tra i settori maschili e femminili. Solo il 28% dei tesserati alle Federazioni sportive nazionali sono donne, e in 100 anni di storia del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nessuna donna è mai stata presidente.

Non solo, in generale, su 48 Federazioni Sportive, solo due di esse sono guidate da una donna. I successi sportivi ottenuti dagli atleti italiani sono dovuti principalmente alle opportunità offerte dai Gruppi Sportivi Militari, che garantiscono loro una stabilità economica, tuttavia la parità di genere è ancora ben lontana soprattutto per quanto riguarda la parità di retribuzione per uno stesso lavoro nell’ambito degli sport professionistici e per gli investimenti economici nelle discipline femminili, con una conseguente minore visibilità di quest’ultime.

Nel 2020 la Commissione europea ha pubblicato la propria strategia per la parità di genere includendo anche l’ambito sportivo e invitando gli Stati membri a far si che la percentuale di donne in posizioni dirigenziali nello sport aumenti, a promuovere una copertura mediatica più ampia per le competizioni sportive femminili e a prevenire molestie e violenze.

Come ricorda Assist (Associazione Nazionale Atlete), in Italia, grazie alla Riforma dello Sport sono state vietate le clausole anti-maternità nei contratti sportivi e sono state adottate delle linee guida per contrastare la violenza sulle donne nelle Federazioni. Anche nei settori privati, il tema della parità di genere in ambito sportivo è particolarmente sentito. Gli sviluppatori del gioco per console FC24, hanno inserito una nuova modalità di gioco in cui è possibile formare squadre miste e in copertina c’è una delle calciatrici più forti Sam Keer, dando la possibilità a tutti di conoscere e apprezzare le giocatrici donne.

Mattia Giannini

e Adam Stefanini IIIAOS