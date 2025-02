"I suoi conti saranno sequestrati", ma è una truffa. Finti carabinieri si portano via 10mila euro

Era lo scorso novembre quando un 45enne fabrianese aveva raggiunto la caserma dei Carabinieri di Fabriano per denunciare di essere stato vittima di una truffa per oltre 10mila euro. L’uomo, pochi giorni prima, era stato contattato sul proprio numero di cellulare da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri. Non aveva il sapore della truffa, aveva detto. Era stato quest’ultimo a informarlo che erano in corso indagini sul suo istituto di credito e che, per salvaguardare il denaro depositato sul proprio conto corrente ed evitarne il sequestro, era necessario trasferirlo in un altro istituto più solvibile. La vittima, tratta in inganno anche a causa della dichiarata appartenenza all’Arma dell’interlocutore, aveva quindi bonificato diecimila e 300 euro su un conto di fatto intestato ed in uso ai malfattori. Un conto "esca" insomma.

I militari della Stazione di Fabriano hanno avviato immediate indagini ricostruendo il percorso del denaro e risalendo quindi all’identità dei truffatori, due napoletani di 45 e 20 anni, già noti alle forze dell’ordine. Una vicenda come tante nell’ultimo anno segnalate in tutte le Marche ai comandi dei carabinieri. Il modus operandi è sempre lo stesso, a volte il racconto differisce ma di poco nella sostanza. In tanti oggi riescono a non cadere facili prede della truffa, anche dopo i numerosi incontri dell’Arma nei quartieri a contatto con la popolazione. Spesso fanno leva anche sui sentimenti della potenziale vittima, inventando situazioni di pericolo in cui incorrono familiari cari per cui occorrerebbe un immediato intervento in denaro. Unanime infatti è la raccomandazione da parte dei Carabinieri di non sottostare a richieste analoghe formulate per telefono da sconosciuti e ancor meno di non lasciarsi ingannare dalla loro presunta appartenenza alle forze dell’ordine. Oltretutto tali richieste telefoniche, come quella formulata alla vittima dell’ultima truffa scoperta, in nessun caso possono essere formulate, tanto meno telefonicamente, da un Carabiniere.