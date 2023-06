I tag tradiscono i writers Tre graffitari sotto accusa

Scritte, disegni e soprattutto il tag, ovvero la firma in codice che li identifica come artisti dei muri. La città è piena di scarabocchi e a farli sono vari writers che agiscono con bombolette spray la cui vernice rimane per anni su muri e monumenti. Per tre di loro il cerchio si è stretto grazie ad una indagine della sezione giudiziaria della polizia locale fatta nel 2019 e diretta all’epoca dal maggiore Marco Caglioti. Nell’autunno di quell’anno e anche nei due precedenti c’erano stati diversi episodi di imbrattamento in tutta la città e gli agenti avevano individuato una dozzina di responsabili. Per tre di loro è in corso un processo al tribunale dorico per deturpamento di cose altrui in concorso. Sono tutti giovani anconetani, uno ha 23 anni, un altro 26 anni e il terzo 28 anni. Diversi gli immobili che avrebbero imbrattato a colpi di vernice spray e alcuni anche sottoposti a vincoli artistici. Tra quelli che ricadono nel capo di imputazione c’è l’edifico della Corte dei Conti, l’opera in piazza Pertini, la "Mater Amabilis" di Valeriano Trubbiani (i Rinoceronti), la biblioteca Benincasa su via Matteotti, immobili in via Curtatone, via Magenta, via Beccheria, via Birarellj, i portici di piazza Cavour, largo Donatori di Sangue, il chiosco in piazza Stamira. piazza del Papa, il mercato di piazza d’Armi, via Flavia e persino i locali, in piazza Ugo Bassi, che ospitano il punto di polizia locale (i toroidi). Davanti al giudice Lamberto Giusti ieri è stato sentito il maggiore Caglioti che ha spiegato come la polizia locale è arrivata al gruppetto. "Uno era stato preso in flagranza di reato - ha spiegato il maggiore - con la bomboletta ancora in mano. Il resto è stato ricostruito tramite i post fatti sui social e i tag che lasciavano". Una indagine per lo più informatica. Stando alle accuse infatti uno degli imputati avrebbe anche pubblicato un video, partecipando ad un festival che si tenne a Falconara, il "Jassars", una sezione autorizzata e dedicata agli artisti, riprendendo il suo tag che ha così consentito al vigili urbani di attribuirgli altri graffiti. Proprio controllando i social network erano emerse le firme degli altri. I graffiti, riconducibili agli anni 2016-2018, sarebbero ancora quasi tutti visibili. I tag sotto accusa sono diversi, uno addirittura lo avrebbe anche modificato dopo che sulla stampa era emerso il suo collegamento con gli scarabocchi. Queste alcune delle firme a scritte e disegni trovati sul muri: "guse", "iguse". "guls". "siter", "site", "beater", "beetch", "suma" e "sume". I tre writers, difesi dagli avvocati Antonella Devoli, Giacomo Girombelli e Filippo Caporalini, rigettano le accuse. Prossima udienza il 25 settembre per discussione e sentenza.

ma.ver.