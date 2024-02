I taiko giapponesi per tornare bimbi

Evento davvero speciale venerdì (ore 21) alla Fenice di Senigallia. E’ lo spettacolo ‘Warabe. Il suono della vita, il dinamismo dell’anima’, dell’ensemble Kodo, con i suoi affascinanti e potenti tamburi giapponesi taiko. Un lavoro ideato per il 40ennale del gruppo, che parte per il suo nuovo tour ‘One Earth’. Yuki Hirata è uno dei membri dell’ensemble’.

Hirata, cosa intendete per ‘suono della vita’ e ‘dinamismo dell’anima’?

"Si dice che il suono del nostro tamburo sia molto simile al suono che sentivamo nel grembo delle nostre madri. Il suono della vita si riferisce al suono fondamentale di chi siamo. Il suono del tamburo è il ritmo stesso della vita. Quando il pubblico lo ascolta inconsciamente si esalta; si producono vibrazioni che parlano all’anima e provocano un’emozione unica. Il suono dei tamburi imprime un movimento spontaneo al corpo. Corpo e mente accolgono quelle frequenze come dinamismo dell’anima. Il suono della vita ci tocca fisicamente e mentalmente. La relazione tra artisti e pubblico è lo spazio empatico in cui nasce il dinamismo dell’anima. In questo rapporto consiste il fascino dello spettacolo".

Come definireste la vostra musica: colta, tradizionale, popolare?

"Nella nostra musica si fondono tanti aspetti diversi: storico, tradizionale, accademico. Alla sua base si ritrovano tanti elementi della musica delle feste popolari e dello spettacolo dal vivo tradizionale. Siamo influenzati anche dalle persone che incontriamo durante le tournée, dalla loro musica. Manteniamo l’identità del taiko ma accettando la contaminazione con altri stili". Come si fa a ‘suonare con il cuore puro di un bambino’? Viene in mente la frase di Picasso: ‘A 4 anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino’? "E’ possibile, ma è sorprendentemente difficile. Siamo professionisti, vogliamo progredire come interpreti, ma non possiamo fare a meno di sentirci come quando, bambini, abbiamo iniziato a suonare i tamburi. Era così divertente. Il divertimento è una sensazione di cui spesso ci dimentichiamo, ma è l’essenza che ci accomuna tutti. Abbiamo affinato a tal punto la nostra tecnica da finire per suonare i tamburi come un bambino, senza preoccupazioni, senza freni. Penso sia lo stesso spirito di Picasso: lasciamo andare ciò che vogliamo custodire".

In che senso il pubblico è parte integrante delle vostre performance?

"La performance nasce davvero solo quando le persone si riuniscono nello spazio di un teatro, condividendolo con noi, ed entrando in empatia con essa. Il pubblico riceve la performance, ci restituisce le sue reazioni, e attraverso la ripetizione di questi scambi lo spazio comune diventa sempre più caldo".

Il titolo del tour ‘One Earth’ è messaggio ambientalista?

"Di per sé no. Vuol far riferimento a una comunità globale. I nostri viaggi sono lo strumento per creare una comunità attraverso un’empatia che va oltre le parole. Il titolo riflette il desiderio di creare una Terra in cui culture e stili diversi risuonano insieme. Ma quando consideriamo stili di vita e mezzi di sostentamento, ci rendiamo conto che riguardano anche animali e piante. La coerenza con questo pensiero conduce al desiderio di proteggere l’unico pianeta che abbiamo".

Raimondo Montesi