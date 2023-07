I talenti della classica alle Muse Gran galà, stasera si alza il sipario

Se vi dicessero che nella vostra città va in scena un evento con protagonisti danzatori a livello di Stefano Bolle cosa fareste? Se amate la danza fareste di tutto per esserci. Beh, quell’evento è oggi (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona, dove torna per la decima volta il ‘Gran Gala di Danza’ organizzato dalla Fondazione Regionale Arte nella Danza – Città di Ancona diretta da Eugenia Morosanu. Sul palco saliranno infatti primi ballerini e prime ballerine provenienti da vari Paesi, star internazionali capaci di incantare qualsiasi tipo di pubblico con il loro straordinario talento, con passi a due e assoli da togliere il fiato. I nomi sono quelli di Ada Gonzales Garcìa, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Bucarest, e Ovidiu Matei Iancu, già primo ballerino dello stesso teatro e direttore artistico del Teatro dell’Opera di Timisoara, di Cristian Marian Susu e dell’anconetana Maria Sole Bartolini dell’Opera Nazionale di Bucarest, di Robin Strona e Maria Baranova, primi ballerini del Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, dell’americana Ashley Knox, prima ballerina del Miami City Ballet, e del viennese Rainer Krenstetter, già Principal del Miami City Ballet e International Guest Principal Dancer. Completa la parata di stelle il VisBallet, compagnia della Fondazione regionale Arte nella Danza, con Debora Barontini ed Eleonora Brasili.

Tra il pubblico, poi, ci sarà un mito della danza italiana, Liliana Cosi, che di recente ha partecipato a tutte le iniziative organizzate dalla Fondazione.

Morosanu ricorda che "lei è vicepresidente dell’Aidaf – Agis, che si occupa di formazione dei ballerini nelle scuole di danza italiane. Il suo rapporto con noi e Ancona è un fatto molto positivo". Riguardo al programma, Morosanu spiega che ‘i danzatori interpreteranno brani di celebri balletti classici, come ‘Giselle’, ‘Shéhérazade’, ‘Paquita’ e ‘La Bayadere’, oltre che di danza contemporanea e moderna. Parliamo di artisti di fama internazionale, che girano l’Europa. Alcuni li potremo vedere solo qui, perché non ci saranno altre occasioni del genere. La coppia del Miami City Ballet porterà per la prima volta nelle Marche ‘Diamond’, celebre pezzo del mitico coreografo russo Balanchine. Sarà una bellissima serata, spumeggiante, e molto impegnativa per i ballerini".

Morosanu si augura di vedere un teatro pieno, "per dimostrare che Ancona ama la danza, la cultura. La città si deve aprire di più, deve essere più vivace. C’è bisogno di eventi culturali importanti, di qualità". Tornando al Gran Gala, nella prima parte si esibiranno gli allievi che hanno partecipato all’International Dance Summit della Fondazione, portando in scena le coreografie ideate dai vari insegnanti. Insomma, star già affermate e giovani che lo potrebbero diventare.

Raimondo Montesi