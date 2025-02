I tanti volti del centro. Dai proclami di decoro alla realtà deprimente di piazza Pertini

Con il progetto dei nuovi arredi, il centro città entro la fine dell’estate subirà un sostanzioso restyling. Nuovi alberi, sedute, cestini, illuminazione: tutto per dare a corso Garibaldi e alcune zone limitrofe quell’appeal che ora non hanno. Ma intorno il centro sembra assediato dai problemi, dai cantieri, dal traffico, dalla mancanza di parcheggi, e dal degrado che avanza. Basta spostarsi un po’, infatti, e fare un giro a piazza Pertini, la spianata dell’evento di Capodanno, quella che accoglie le giostre, o le fiere dedicate al cibo. Un’area particolarmente frequentata, soprattutto al mattino anche a causa del parcheggio sottostante. Il suo stato di salute appare subito grave, tra graffiti, sgorbi e scritte ovunque, panchine disastrate da cui escono le viti, griglie di scolo storte e sollevate, invase dai rifiuti, gli stessi rifiuti gettati e non raccolti in mezzo al basamento dell’opera Mater Amabilis, i famosi rinoceronti di Valeriano Trubbiani: lattine, plastica, c’è anche un assorbente, a pochi metri dall’opera la pavimentazione è divelta, poco più in là in frantumi. E’ l’obbrobrio che avanza, e non se ne cura nessuno. Però a qualche centinaio di metri di distanza, in piazza Cavour, nello stesso momento c’è un mezzo di AnconAmbiente che spazza e lava la parte pavimentata, davanti all’ex Inps un altro mezzo comunale sta provvedendo a rimuovere un albero malato. C’è chi lavora al decoro della città, insomma, ma anche chi se ne frega: basta dare un’occhiata alle panchine, invase da scritte recenti, con tanto di data, e da simboli fallici. Il degrado procede insieme all’inciviltà e mentre un addetto di AnconAmbiente provvede alla rimozione e alla sostituzione dei sacchetti dell’immondizia, c’è chi passa, guarda gli sgorbi su quelle panchine e scuote la testa. La situazione per corso Garibaldi è diversa, perché il corso nelle prime ore del mattino affronta soprattutto questioni di traffico. Anche se è una zona pedonale. I furgoni sono parcheggiati o in transito ovunque, anche in via Castelfidardo, trasformata in un vero e proprio parcheggio, e poi in corso Stamira, dove tre furgoni sono fermi contemporaneamente lungo la corsia degli autobus e un altro sul marciapiede opposto. E i pedoni fanno lo slalom. Nella Galleria Dorica deiezioni di piccioni ovunque. In alto c’è una rete recente, ma i volatili si fermano sulle sporgenze delle vetrine e da lì sporcano in giro, anche perché non pulisce nessuno, specie dove i negozi sono sfitti. Non è uno spettacolo gratificante, anche se con la prossima riapertura dell’unico bar presente la situazione potrebbe migliorare. I commercianti del centro affrontano ogni giorno diversi problemi, li raccontano loro stessi, primo fra tutti quello relativo ai pochi parcheggi o al costo improponibile di alcuni, specie per chi in quella zona ci lavora tutto il giorno. Ma molti sembrano stanchi della situazione, provati, evitano di parlare di quello che vedono ogni giorno. Eppure, tra un furgone e l’altro, gente in giro ce n’è. C’è chi si sposta per lavoro, chi va a spasso, chi entra ed esce dai negozi. I nuovi arredi miglioreranno la vivibilità di corso Garibaldi e contribuiranno ad aumentarne l’appeal, per gli anconetani come per chi viene da fuori. Ma, come dice qualcuno degli intervistati, bisognerà metterci tutti un po’ d’impegno. Intanto l’obbrobrio di piazza Pertini e di piazza Stamira restano lì, a richiamare l’attenzione sull’altra faccia di Ancona.