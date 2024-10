"I telefonini hanno rovinato tutto"

"Sì, a differenza di una volta ad Ancona sono rimaste poche sale cinematografiche. Ma secondo me oggi sempre meno persone vanno al cinema perché sanno che in televisione ormai c’è praticamente tutto. E’ chiaro che poter vedere un film sulla televisione di casa rappresenta per molti una grande comodità. Ci sono centinaia di canali tra cui scegliere, per non parlare delle piattaforme. Una volta non era così, e infatti io mi ricordo che andare al cinema era un’abitudine, soprattutto il sabato e la domenica. Un’abitudine per tutti, anche per i più giovani. Oggi, invece, i ragazzi stanno sempre al cellulare, che per me è una vera e propria rovina. Basta vederli in giro, anche quando ci sono i genitori insieme a loro. Stanno sempre con il cellulare in mano a giocare. A volte penso che gli servirebbe una bella sculacciata...".