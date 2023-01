I test di Innoliving possono rilevare la variante Gryphon

I test di Innoliving, azienda all’avanguardia in tema di test in vitro, rilevano la variante Gryphon, l’ultima in ordine di tempo a diffondersi nel mondo. La presenza di Gryphon è stata segnalata da qualche settimana anche in Italia e al momento le autorità sanitarie stanno prendendo le misure per renderla inefficace. L’azienda comunica che i test Coronavirus AG Rapid Test rilevano la Gryphon Variant. La sottovariante XBB.1.5 del virus SarsCoV2 è nota come Gryphon e circola in Cina da ottobre scorso ed è oggetto di studio. Si è diffusa in tempi rapidi anche in Europa ed in Italia alla fine di dicembre costituiva l’1,82% del Virus SarsCov2 in circolazione secondo la banca dati internazionale Gisaid. Grazie a queste caratteristiche i test sono diffusi nella maggior parte delle farmacie italiane e in centinaia di ospedali e laboratori di tutta Italia. "Anche in questo caso i nostri test sono fondamentali nel modo di affrontare il virus, perché sono i primi e rapidi alleati dei medici e di tutti i professionisti del settore della sanità consentendo una rilevazione rapida e con risultati attendibili" commenta il direttore Generale di Innoliving, Danilo Falappa.