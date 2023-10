I testimoni in via Carducci: "E’ crollato davanti a me"

"Quell’uomo è caduto davanti ai miei occhi. L’ho visto andare giù paro, poveretto. Che impressione che mi ha fatto". Una testimone, negoziante di via Carducci, ha visto tutto. Il ‘Carlino’ è il primo giornale ad arrivare sul posto, mentre la polizia locale sta facendo i rilievi e la Croce Gialla sta prestando le prime cure all’anziano a terra. È cosciente, per fortuna. L’uomo, un anconetano di circa 60 anni, è stato raggiunto da un pugno in pieno viso sferrato da un dipendente di AnconAmbiente in servizio. Il 60enne, alla guida di una Mercedes Gla, si era fermato per fare scendere la moglie in via Carducci, la strada che si trova dietro corso Mazzini e che conduce in piazza Roma. Entrambi, moglie e marito, sono abbastanza conosciuti in zona. A raccontare il prosieguo della vicenda è un geometra comunale che si trovava in centro per lavoro. La sua auto, una vecchia Citroen del padre, era parcheggiata all’angolo con la Corte d’appello: "Dopo aver fatto scendere la moglie, il signore è ripartito cercando di passare tra il furgoncino di AnconAmbiente, posizionato in mezzo alla strada, e la via che conduce alla caserma della Guardia di Finanza. Evidentemente, la Mercedes deve aver agganciato la mia macchina, il cui paraurti è infatti saltato via. Lui si è accorto, è sceso dall’auto e ha iniziato a fare delle rimostranze nei confronti del netturbino".

"Guardi cosa mi ha fatto fare – avrebbe detto il 60enne – E ora come faccio? Ma santo cielo, com’è possibile parcheggiare così in mezzo alla strada?". L’operatore ecologico, intento nello scaricare la batteria di bidoni dietro il tribunale non ci avrebbe visto più: "Guarda che io sto lavorando, eh", gli avrebbe gridato. "Secondo me – riferisce una delle testimoni – stava per andare via, poi però ci ha ripensato, è tornato indietro e ha iniziato ad insultare il conducente della Mercedes. Gli ha urlato ‘Pezzo di m***a’ e gli ha sferrato un pugno in pieno viso. L’uomo è caduto a terra, è andato giù paro" ribadisce ancora la negoziante.

Immediata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Sul posto, oltre la Croce Gialla per stabilizzare la vittima dell’aggressione, anche tre pattuglie della polizia locale per i rilievi. Nessuna traccia, fino alle 20 di ieri, del dipendente della municipalizzata. "Il netturbino è scappato, io ho visto poco, ho sentito solo un gran trambusto", dicono in un italiano stentato alcuni pakistani titolari degli esercizi commerciali della via. Il netturbino però avrebbe le ore contate. Anche perché la targa del mezzo, i testimoni, l’hanno annotata eccome.

