I tifosi locali della Juventus uniti: donato un macchinario alla Caritas

Unire passione sportiva per la Juventus e solidarietà. È successo a Senigallia dove un gruppo di tifosi juventini ha raccolto oltre 2.000 euro, necessari per acquistare un macchinario utile all’ambulatorio Paolo Simone Maundodè, gestito dalla Caritas Diocesana locale. Centoventi tifosi si sono ritrovati a cena il 2 dicembre alla parrocchia della Cesanella, uniti dalla passione per i colori bianconeri: con grande autoironia, hanno ribattezzato l’incontro "cena gobba", chiaro riferimento all’appellativo con cui le altre tifoserie si rivolgono alla Signora. Nell’occasione sono stati raccolti e consegnati 2.070 euro (il costo esatto dell’acquisto del macchinario), un successo tale che ha spinto gli organizzatori ad andare oltre. "Faremo altri eventi simili – sottolineano i promotori raccolti attorno al gruppo Facebook "La Juve nel cuore" – nei quali unire la nostra passione calcistica alla filantropia. Stiamo già pensando a una iniziativa per la prossima primavera e allora diciamo ai tanti juventini senigalliesi: "gobbi" della zona, state pronti".

Andrea Pongetti