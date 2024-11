I tifosi si presentano in curva per dare la carica. Gadda: "La loro protesta più che legittima"

Tifoseria ieri mattina in curva per salutare l’Ancona. Cori per sostenere Boccardi e compagni, ma anche per esprimere il proprio disappunto per la seconda trasferta vietata, quella di oggi ad Ascoli. Massimo Gadda comincia proprio ringraziando la tifoseria: "La loro presenza ci ha fatto piacere, una protesta più che legittima. In questo girone, creato con tanti derby, poi finisce che si vietano le trasferte ai tifosi. E’ un argomento delicato, ma per noi è la seconda volta, tra l’altro sempre in circostanze di partite cui la tifoseria tiene parecchio. Non è una bella cosa". Anche senza tifosi, comunque, l’Ancona deve invertire il trend andando alla ricerca della seconda vittoria in trasferta: "Dobbiamo invertire questa tendenza fuori casa, abbiamo vinto solo a Fermo, a Termoli abbiamo avuto una giornataccia, a Teramo solo in parte, ma è una cosa su cui stiamo lavorando. Ora ci aspetta questa partita, certo non semplice, basta guardare la classifica. Giocheremo su un campo un po’ piccolo, sintetico, sarà una partita particolare, ma stiamo bene, al di là di due o tre acciacchi". Una grande occasione di riscatto, per l’Ancona: fare risultato pieno ad Ascoli sarebbe determinante per ritrovare la piena fiducia: "E’ una partita importante, ci aspetta uno degli avversari migliori di questo inizio di campionato, ma è vero che se devi uscire da situazioni difficili lo devi fare con squadre del genere. Per noi una partita che può darci quel qualcosa in più che in questo momento ci manca". Da quali certezze ripartire? Gadda spiega: "Anche in un inizio difficile, la squadra, al di là della partita di Termoli, s’è dimostrata sempre solida. Ripartiamo da questo, e sono fiducioso, perché vedo come i ragazzi si allenano durante la settimana. Sono sicuro che piano piano usciremo da questa situazione, che è abbastanza normale per come siamo partiti. Sicuramente potevamo fare qualcosa di meglio, abbiamo perso anche delle partite immeritatamente, ma la situazione è questa". Però l’Ancona deve rimediare alla sterilità offensiva emersa nelle ultime partite: "In questo momento è un problema, non possiamo nasconderlo – prosegue Gadda – Non è una questione che riguarda solo gli attaccanti, arriviamo tante volte in area poi facciamo fatica a chiudere l’azione, ci sono in gioco tante componenti, ci stiamo lavorando". Sull’Atletico Ascoli conclude: "E’ una squadra che si conosce da anni, gioca un buon calcio e non rinuncia mai a giocare, abbiamo cercato di studiarla e ormai la conosciamo abbastanza bene. Siamo pronti a giocarci la nostra partita". Su Laukzemis o Bianchi e su altri dubbi di formazione Gadda conclude: "Decideremo all’ultimo" g.p.