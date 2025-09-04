I tormenti del campione: "I Mondiali? Voglio capire se esiste una possibilità"

Gianmarco Tamberi esce nuovamente allo scoperto con il quarto video di Halfness, la serie documentario che racconta le sue emozioni, i suoi momenti intimi, i suoi dubbi e le sue incertezze anche in chiave Mondiali. Gimbo non ha ancora deciso se sarà presente a Tokyo oppure no, questo è chiaro, ma dal video pubblicato ieri è evidente che saranno decisivi gli ultimi giorni di questa settimana per fare la sua scelta. Allenamenti e salti prima di decidere.

I Mondiali di atletica cominceranno il 13 settembre, le qualificazioni di salto in alto domenica 14. Il conto alla rovescia, insomma, è più che cominciato. "Provarci sempre, arrendersi mai", gli dice il suo allenatore Giulio Ciotti nel prologo del video. Che fa un po’ rima con "Non è finita finché non è finita", traduzione del "It’s not over until it’s over" titolo di questa quarta puntata di Halfness.

"I campionati italiani, una delle peggiori gare degli ultimi dieci anni – attacca Gimbo raccontandosi alla telecamera –. Dovevo rialzarmi, dimostrare a me stesso che quella non poteva essere la mia forma reale. Così ho deciso di gareggiare subito i giorni successivi, in Germania. Mi sono presentato in gara con tanta voglia di rimettermi in gioco, ho cercato mentalmente di annullare qualsiasi tipo di pretesa tecnica su me stesso, concentrandomi solo sul saltare l’asticella".

Però il risultato non è stato quello che il campione sperava: "Risultato di nuovo pessimo e di nuovo le stesse domande che mi ero posto dopo gli Italiani, chiedendomi se aveva senso andare avant". Poi la parte dedicata alla nascita della piccola Camilla: "Un momento che ricorderò per sempre, di una forza unica, vedere Chiara lottare contro il dolore per dare al mondo quella piccola creatura che è un angelo. Questo mi ha fatto accendere un campanellino dentro, sono voluto partire subito per andare a un’altra gara che avevo in programma, forse illudendomi che da quell’energia di Chiara potessi imparare in un momento di difficoltà a tirare fuori qualcosa di meglio".

"Ogni salto come fosse l’ultimo" gli grida Ciotti. Ma le cose non sono andate come sperava Gimbo: "Quando sono tornato a casa ho cercato di capire cosa è giusto fare". E parlando con il suo staff tecnico ha deciso che queste ultime quattro settimane sarebbero state da dentro o fuori, decisive, o la va o la spacca. "Abbiamo ricominciato come se fosse novembre, e gli allenamenti cominciavano a dare i loro frutti". Sudore ed emozioni, urla, sudore e lacrime: "Quanto più saltavo quanto più sentivo che ne avevo bisogno. La Federazione ha capito la situazione in cui mi trovavo e mi ha dato il tempo per capire se fosse possibile partire per i Mondiali. Il 30 agosto ho fatto un allenamento di tecnica importantissima per decidere se andare ai Mondiali. Sentivo che sarebbe stato il giorno in cui potevo decidere, mi sentivo carico, quella carica che mi mancava da un po’ di tempo, a causa della consapevolezza di non stare bene. Ho avuto probabilmente le migliori sensazioni di questo 2025".

Un primo salto brutto, un secondo con ottima sensazione allo stacco, poi il bicipite che tira: "Ho fatto un veloce ragionamento con me stesso e mi sono detto o mi fermo o ci provo, con il rischio di farsi più male. Presa questa decisione ho provato a fare un salto di quelli che so, spingendo come devo spingere, per capire se è possibile oppure no". Poi di nuovo quel dolore: "E’ stato un momento duro. C’era anche Chiara con la piccola Camilla a supportarmi, sapevo che poteva darmi quell’energia in più. Le cose purtroppo non sono andate, anche se il supporto di Chiara è stato sempre fondamentale".

Ma quella possibilità su un miliardo Gimbo ha voluto comunque inseguirla: "Ho capito che anche stavolta avrei dovuto provarci. Così sono andato a Monaco a fare le terapie meglio indicate per questi problemi". Gianmarco Tamberi conclude: "Devo riuscire a provare a saltare in allenamento per capire se sono in grado o se questa cosa mi ha fatto tornare indietro, troppo lontano da quello che è giusto per affrontare un mondiale. Presentarmi in pedana in condizioni mediocri sarebbe davvero frustrante per un atleta che si allena per raggiungere obiettivi come i miei. Devo dimostrare a me stesso che posso essere competitivo su quella pedana. Spero di riuscire a saltare entro venerdì, sabato, massimo domenica per capire se c’è ancora una possibilità".

Giuseppe Poli