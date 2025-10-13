I toscani festeggiano

consorzio leonardo

77

jesi

70

(dopo 1 ts)

CONSORZIO LEONARDO DANY QUARRATA: Angelucci 19 (7/12, 1/5), Mongelli ne, Novori, (0/1 da due) Molteni 12 (5/9, 0/2), Calabrese 16 (1/3, 4/8), Regoli 10 (4/7, 0/3), Scandiuzzi 4 (1/1), Babovic ne, Coltro 4 (1/2 da 2), Prenga 5 (1/2 da due), Tiberti 7 ((2/6, 0/2), Parini ne. All. Alberto Tonfoni

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo, (0/3 da due), Piccone 12 (2/7, 2/11), Tamiozzo ne, Bruno 4 (1/1, 0/4), Maglietti 12 (3/4, 1/5), Palsson 17 (1/5, 2/8), Nicoli 14 (5/6, 1/8), Buscarini ne, Arrigoni 11 (4/9, 1/2), Del Sole (0/1 da 2). All. Marcello Ghizzinardi

Parziali: 20-16, 39-28, 53-45, 66-66

Una sconfitta con poche attenuanti figlia di una prestazione collettiva al di sotto del livello di guardia - nonché dell’abuso sciagurato del tiro dalla distanza (8/38, 21% il fatturato dall’arco) - per una General Contractor alla ricerca di identità e della perduta felicità dopo un precampionato che aveva sollevato gli oh di meraviglia degli addetti ai lavori. Senza dimenticare il legittimo e doveroso riconoscimento ai meriti, determinazione e faccia tosta in primis, della neopromossa formazione di casa che dopo aver menato le danze per 40 minuti, aveva rischiato le beffa di una immeritata sconfitta un attimo prima del gong. Si era raccomando coach Ghizzinardi alla vigilia, se non saremo bravi – testuali parole - quanto meno a pareggiare la loro voglia agonistica potrebbero essere guai. Puntuale come la nemesi il riscontro del campo, toscani concentrati e sempre sul pezzo, determinati a compiere un passettino in più rispetto all’avversario. Gara praticamente a senso unico, Leonardo Dany col pallino della gara saldamente in mano e avanti dal primo all’ultimo minuto – toccato in due occasioni il + 11 del massimo vantaggio - fino al brivido del sorpasso (64-66) di Palsson. Cuore, testa e piccolo capolavoro Quarrata nell’over time, (l’mvp Angelucci out per 5 falli), Jesi sparacchiava a salve dall’arco , giudiziosamente la Dany cercava e trovava dalla lunetta i canestri per la prima vittoria da neopromossa. Per la General appuntamento a dopodomani, infrasettimanale contro Nocera. Parola d’ordine: d’ora in avanti, proibito, sbagliare.

Gianni Angelucci