I tour operator scoprono Zona Conce

I tour operator del territorio di operatività della Fondazione Carifac, inclusi i Comuni di Senigallia, Gubbio e Gualdo Tadino hanno visitare il "Polo Culturale Polivalente Zona Conce" a Fabriano.

"L’obiettivo – spiega il presidente di Carifac’ Arte Paolo Santi – è quello di esaltare o qualificare un territorio attraverso le sue peculiarità o fattori di attrazione turistica. Va comunicata con esattezza cosa si intende promuovere e a chi si vuole offrire il valore che la destinazione offre. Pertanto a partire dalle risorse del territorio bisogna definire il tipo di turismo che si vuol raggiungere".

Carifac’Arte ha invitato tutti i tour operator "per renderli participi di una realtà molto particolare, frutto di un pluriennale progetto di rigenerazione urbana che ha completamente riqualificato una zona per lungo tempo dismessa di Fabriano".

Il polo è inserito nel suggestivo contesto delle ex concerie di Fabriano un luogo anticamente dedicato alla concia delle pelli e per questo localizzato in prossimità del fiume Giano. I locali di Zona Conce rivivono oggi come luogo di incontro e aggregazione, dedicati alle quattro forme del "Fare" artigiano.