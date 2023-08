"I trasgressori ci sono sempre stati, ma nessuno controllava"

"E’ giusto controllare, forse sarebbero meglio servizi capillari, tutti i giorni ma la soluzione non è mai la repressione". Così Claudio Molinelli, tra i fondatori di Mezzavalle Libera, l’associazione nata a tutela della spiaggia selvaggia, commenta il blitz fatto due giorni fa sull’arenile e che ha portato a numerose multe. "C’è sempre stato chi ha dormito a Mezzavalle – dice Molinelli – e chi accendeva fuochi, noi lo abbiamo sempre segnalato in passato e invitavamo le persone che lo segnalavano a noi a farlo direttamente loro alla capitaneria, ai forestali e anche al Comune. Erano alcuni anni ormai che non c’erano controlli così. Il problema è anche su alcuni siti che pubblicizzano la spiaggia, navigando su internet viene segnalata come spiaggia dove si può dormire e accendere fuochi ma questo è sbagliato". Per Molinelli è giusto far rispettare i divieti, non solo sulla spiaggia ma anche in mare. "Tante segnalazioni noi le abbiamo fatte anche per le imbarcazioni troppo a riva – spiega – la navigazione lì non viene rispettata. Le barche sono ormai troppe e qusto pregiudica anche la pulizia dell’acqua. Questo vale anche per Portonovo che deve fare i conti pure con il traffico a valle. Tutelarla? Se c’è gente che è disposta a raggiungerla anche con tutte le scomodità che ha, ad iniziare dallo stradello che non è per tutti, c’è poco da fare. Oggi a Mezzavalle non ci va solo gente per risparmiare ma ci vanno anche gli ospiti degli hotel perché vogliono un posto naturale e le spiagge libere sono sempre di meno. Viene scambiata anche come una spiaggia per cani ma anche gli animali sono vietati".