I trattori circondano la Rotonda: "Ascoltateci"

I trattori invadono la Spiaggia di velluto, il sindaco Massimo Olivetti: "Grazie per tutto quello che fate". Trattori in sosta nel piazzale adiacente all’ex Villa Torlonia, dove sono stati allestiti anche alcuni tavoli e sedie e poi trattori parcheggiati in semicerchio davanti alla Rotonda a Mare, simbolo del turismo marchigiano.

Ma non basta: i trattori sono arrivati fino a piazza Roma dove ad accoglierli hanno trovato un alleato, il sindaco: "È doveroso oggi essere qui – ha detto – Ci dimentichiamo troppo spesso da dove arriva ognuno di noi, perché tutti abbiamo in famiglia qualcuno che arriva dal mondo agricolo, artigianale. Due settori che sono da sempre l’ossigeno dell’Italia ed è grazie al Made in Italy che ci siamo fatti conoscere ovunque. Voi agricoltori siete due volte importanti, per quello che producete, ma anche perché coltivando un terreno, contribuite a mettere in sicurezza un pezzo di territorio. Abbandonarlo, comporta minor cura e porta a disastri. Ci auguriamo che ci sia presto un cambio di posizione, perché le persone non lascino i campi e perché le regole che vengono imposte ai nostri agricoltori siano le stesse imposte a quelli di altri paesi europei. Auspichiamo che la vostra protesta venga ascoltata". Olivetti si è inoltre reso disponibile a portare le problematiche nei tavoli dove come sindaco potrà sedersi. Ad applaudire il primo cittadino, accompagnato dalla giunta, c’erano non solo gli agricoltori, ma anche tanti senigalliesi che hanno voluto manifestare insieme a chi si prende ogni giorno cura della terra. Questa mattina sono arrivati alla Rotonda a mare suonando il clacson e bloccando il sottopasso della Penna, un modo per far sentire la voce del mondo agricolo. "Siamo qui per farci sentire – ha esordito un manifestante – la Rotonda è l’emblema di Senigallia, un punto significativo non solo per Senigallia ma per tutte le Marche. Vogliamo fare sul serio e ottenere le cose nella maniera giusta".

Ieri i trattori provenivano da tutta la provincia di Ancona, ma anche dal pesarese: "Noi investiamo tempo e soldi senza avere la certezza che il nostro lavoro riesca a produrre quella marginalità economica necessaria per continuare l’attività – prosegue un altro – da cinquant’anni gli agricoltori non ci riuscivano. E ora invece ci siamo riusciti senza le nostre sigle sindacali che ormai fanno più da burocrati che altro".

Silvia Santarelli