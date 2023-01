I tre poliziotti di nuovo sotto accusa

E’ stato fissato per il 17 febbraio prossimo il processo d’appello ai tre poliziotti del commissariato di Cesena accusati di sequestro di persona, falso ideologico e falsa testimonianza e in relazione alla vicenda di Filippo Narducci, il barista di 41 anni fermato, ammanettato e poi trattenuto in commissariato la notte del 9 aprile 2010 durante un normale controllo in un’area di servizio di via Zuccherificio a Cesena.

I poliziotti Marco Pieri, Giancarlo Tizi e Christian Foschi sono stati assolti dal giudice monocratico di Forlì Marco De Leva il 30 gennaio 2020 dalle accuse contenute nella denuncia presentata da Filippo Narducci, ma la procura generale della corte d’appello di Bologna, nella persona del procuratore generale Ignazio De Francisci e dell’avvocato generale Alberto Candi, in pratica il suo vice, hanno impugnato la sentenza.

Dietro questo ricorso c’è una pesante critica della procura generale all’impostazione data a questa vicenda dalla procura della Repubblica di Forlì, quasi sempre rappresentata dal sostituto Filippo Santangelo, recentemente trasferito alla procura presso il tribunale dei minori per incompatiblità ambientale. Nelle sette pagine del ricorso, infatti, vengono sinteticamente elencate le prove che nel processo di primo grado sarebbero state ignorate o erroneamente interpretate per arrivare all’assoluzione degli imputati: la mancata formalizzazione dell’arresto di Narducci e la mancata comunicazione dell’atto all’autorità giudiziaria; il filmato del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio di via Zuccherificio in cui è avvenuto il fatto; la registrazione eseguita dall’imputato Christian Foschi nei locali del commissariato dove era stato portato Narducci; la cartella del pronto soccorso; la sentenza definitiva di assoluzione di Narducci dalle accuse di lesoni, resistenza e altro per le quali era stato denunciato dai poliziotti.

Al ricorso della procura generale si aggiunge quello delle parti civili Filippo Narducci e i suoi genitori Antonio Narducci e Rita Poni, difesi dagli avvocati Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Umberto Calzolari.

Giova ricordare che dalle denunce incrociate relative a questa vicenda i processi principali si sono risolti con un’assoluzione definitiva per Filippo Narducci, mentre i tre poliziotti furono condannati in primo grado e assolti in appello.

Paolo Morelli