I troppi debiti fuori bilancio nel mirino: "Ne devono rispondere certi dirigenti"

"Sui debiti fuori bilancio chiedo che siano chiamati a risponderne i dirigenti e il personale delle amministrazioni degli ultimi 25 anni. Se ci sono delle responsabilità se ne chieda loro conto". L’affondo del capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli (nella foto), arriva subito, a inizio commissione, in relazione all’ennesimo ‘Dfb’, appunto un debito fuori bilancio scaturito da una battaglia legale persa. Un attacco, il suo, che tocca da vicino anche gli attuali dirigenti e funzionari dell’amministrazione, visto che si tratta di posizioni rimaste tali nel passaggio di consegne dalla giunta Mancinelli a Silvetti: "Sotto accusa c’è la gestione del Comune – ha insistito Toccaceli a cui si sono accodati anche i colleghi Riccardo Strano e Arnaldo Ippoliti – Perché in alcune circostanze non si è scelta la strada della transazione, rischiando condanne onerose e spese processuali pesanti? Sono soldi dei cittadini, serve un’inversione di tendenza".

In Commissione è stata poi la volta dell’amara presa d’atto da parte della maggioranza sul tema delle strade vicinali e le manutenzioni ordinarie. Un argomento su cui la destra ha spinto molto in campagna elettorale. Sulla variazione del piano triennale delle opere pubbliche sono stati messi a bilancio 140mila euro, ma solo per il 2026, togliendoli, tra l’altro, al restyling di piazza Diaz. L’assessore competente, Stefano Tombolini, non ha scelto giri di parole: "Capisco i frontisti delle vicinali che vedono le loro strade percorse da veicoli come se fosse un tratto comunale e soprattutto capisco che per loro non è fattibile un esborso per eseguire un’asfaltatura a causa di costi chiaramente insostenibili. Detto questo anche per noi ci sono delle questioni insormontabili. Sicuramente i costi, alla luce di una scarsità di risorse, senza considerare una serie di regole e cavilli. Difficile arrivare alla soluzione delle spese divise al 50%". Sul piatto due strade in particolare, via della Ferrovia, percorsa ogni giorno da centinaia di veicoli come alternativa ad altre direttrici, e Strada vecchia di Pietralacroce. Nei giorni scorsi il sindaco Silvetti ha convocato tutti gli attori coinvolti, dai frontisti alla polizia locale.