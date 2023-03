I tumori sono frutto dello stile di vita

Un tumore non è altro che un insieme di anomalie: le cellule nascono da altre cellule, e nella riproduzione può capitare che alcune cellule anomale, perché malate, si riproducano. Questa malattia diventerà presto un problema di sanità pubblica sempre più rilevante, e per affrontarla con successo non possiamo accontentarci del continuo miglioramento delle terapie. Stili di vita sani sono fondamentali. L’80% dei tumori al polmone sono dovuti al fumo di sigaretta. Le sostanze nei prodotti a base di tabacco sono altamente cancerogene: modificano il DNA delle cellule. L’alcol è responsabile di 3 milioni di decessi ogni anno, perché modifica i livelli ormonali e induce stress ossidativo, che a sua volta danneggia il DNA e ne ostacola il ripristino. Oggi, grazie al miglioramento delle terapie, il tasso di mortalità è in diminuzione per quasi tutti i tipi di cancro. In Italia in 10 anni la sopravvivenza è cresciuta del 37%. In conclusione i consigli sono: non fumare, evitare bevande alcoliche o farne un uso moderato, seguire una corretta alimentazione, ricca di alimenti vegetali e ipercalorica e fare attività sportiva quotidianamente. Infine va diffuso il pensiero di prevenire il cancro. "La vita è fatta per il 20% di quello che succede e l’altro 80% di come reagisci. La malattia può spingerti oltre il modo superficiale di come viviamo la vita. Certo non sono grato al cancro ma non la considero una battaglia. È un compagno di viaggio e spero che un giorno si stancherà" Gianluca Vialli

Maria Budano 3B