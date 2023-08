I turisti si sono "nascosti": spiagge vuote

I turisti snobbano la spiaggia di velluto, gli alberghi sono pieni ma i parcheggi sul lungomare sono vuoti. Una fotografia quella che ritrae il lungomare di Senigallia nel pieno della stagione e durante l’evento più atteso dell’anno che da sempre richiama in città migliaia di persone. A differenza degli altri anni, l’arenile si presenta deserto, nonostante sia difficile trovare un ombrellone disponibile negli stabilimenti delle zone centrali o in prossimità del porto.

C’è chi imputa la mancata frequentazione della spiaggia alle temperature troppo alte che hanno imperversato nelle ultime settimane, chi alle ‘voci’ sulla balneabilità dell’acqua a seguito dell’alluvione, nonostante i rilievi siano stati più che rassicuranti, ma potrebbe essere semplicemente un cambio di abitudini.

"Per quanto riguarda il mese di agosto stiamo andando bene – spiega Marco Manfredi, presidente Federalberghi – giugno, complice il maltempo è stato un po’ sottotono, mentre per quanto riguarda luglio siamo in linea con gli altri anni". La spiaggia di velluto non ha di certo perso il suo appeal, ma i turisti potrebbero aver cambiato le proprie abitudini anche a causa delle difficoltà economiche che portano le famiglie ad affrontare più restrizioni e condizionare le partenze in base alle previsioni metereologiche. Non sono infatti mancate disdette in questi giorni, dove a rinunciare a un week-end in città, sono stati anche ad appartamenti per la stagione estiva, subito rimessi in disponibilità sui social, dove nelle ultime settimane sono diminuite le richieste.

Una stagione partita col piede sbagliato a causa del maltempo, che ha pesato anche sui ristoratori che hanno visto il pienone soprattutto nel week-end. Fine settimana da tutto esaurito che hanno fatto scattare, in alcuni casi, i prezzi delle camere di diverse strutture alle stelle. Prezzi che scenderanno, anche se non di molto, per fine agosto, ma l’auspicio è che le condizioni metereologiche siano buone per il mese di settembre: "C’è un buon interessamento – conclude Manfredi – speriamo che il meteo sia coerente, perché settembre è per Senigallia un mese importante, soprattutto per quanto riguarda i gruppi e gli stranieri che da sempre prediligono la fine dell’estate".

In città proseguono gli eventi, tra cui il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare e la Fiera di Sant’Agostino.