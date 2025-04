"I valori del manifesto di Ventotene"

"L’Europa, oggi più che mai, è chiamata a ritrovare i propri valori fondanti e identitari. Troppo spesso in queste ultime settimane la destra, a tutti i livelli, sta attaccando i principi di libertà ed equità che furono promossi nel Manifesto di Ventotene in epoca fascista dagli esiliati Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, valori che tutti noi, ogni giorno, siamo chiamati a difendere e diffondere". Parole della consigliera regionale Pd Manuela Bora in apertura dell’incontro che, ieri, ha moderato a Palazzo dei Convegni di Jesi e dedicato al Manifesto di Ventotene. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e del presidente del Consiglio comunale Luca Polita, sono intervenuti il direttore dell’Istituto Altiero Spinelli di Ventotene Mario Leone, il segretario regionale del Movimento Federalista Europeo Marco Zecchinelli e l’europarlamentare dem Matteo Ricci. "L’Europa rischia il declino – ha detto Ricci –, siamo in una fase in cui il nuovo ordine mondiale spera in un’Europa frammentata. In questa legislatura abbiamo il Parlamento europeo meno europeista della storia. Ci attendono anni di battaglia, complicati, ma con la consapevolezza di essere dalla parte giusta della storia come fecero Spinelli, Rossi e Colorni, figure molto lungimiranti".