I valori della Costituzione invadono la città

L’ex premier Giuliano Amato, il filosofo Paolo Flores d’Arcais, Roberto Scarpinato, senatore ed ex Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo sono solo tre dei big che da venerdì a domenica saranno in città per l’evento di portata nazionale organizzato dal sindaco Daniela Ghergo "per riflettere sull’attualità della Carta Costituzionale nel 75esimo anniversario della sua entrata in vigore: "1948-2023". "La Costituzione e i suoi nemici: passato e futuro di una lotta quanto mai attuale" il titolo. "Mentre assistiamo all’acuirsi delle crisi geopolitiche e al riemergere di posizioni intolleranti, razziste e xenofobe in seno alle democrazie, anche quelle più mature – spiegano dall’amministrazione - l’appuntamento che abbiamo organizzato vuole essere uno stimolo forte ad affrontare tempi difficili avendo come punto di riferimento la nostra Costituzione. Per questo personalità autorevoli del mondo del giornalismo, della cultura e delle istituzioni incontreranno il pubblico per interpretare il presente".

Venerdì alle 21 a palazzo del Podestà interverrà il senatore Scarpinato. Dopo i saluti del sindaco Ghergo e la presentazione del programma da parte di Paolo Flores d’Arcais, Scarpinato affronterà il tema dei nemici della Costituzione. Sabato 21 alle 10 al Teatro Gentile l’incontro con le scuole della città. Irena Grudzinska Gross, scrittrice, e Telmo Pievani, filosofo della biologia ed esperto di cambiamenti climatici e migrazioni, parleranno ai ragazzi sul ripudio della guerra e il conflitto in Ucraina e sul valore della scienza in relazione alla difesa dell’ambiente. Sabato dalle 16 a palazzo del Podestà si inizia con Telmo Pievani su scienza e democrazia, poi Francesco (Pancho) Pardi su Parlamento e Costituzione, Eva Cantarella su democrazia e questioni di genere, Norma Rangeri su libertà e pluralità dell’informazione, Paolo Berizzi sull’antifascismo, per finire con Pierfranco Pellizzetti sui diritti dei lavoratori e la libertà d’impresa.

Domenica alle 18 la tragedia di Ustica con Giuliano Amato, ex presidente della Corte Costituzionale, e Daria Bonfietti, presidente dell’associazione parenti delle vittime della strage di Ustica. Alle 21,15 la chiusura del Teatro Gentile con la lettura scenica del giornalista Ezio Mauro dal titolo: "L’anno del fascismo. 1922, cronache della marcia su Roma". "Attraverso il contributo di punti di vista, a volte anche intransigenti, di grandi personalità del giornalismo italiano, della cultura e delle istituzioni – rimarca il sindaco - vogliamo porre all’attenzione i valori non negoziabili al di fuori dei quali rischiamo di smarrirci e di pagare tutti un prezzo alto. Rivolgendoci ai giovani".