I vandali si divertono a spaccare la recinzione del campo da calcio

La bella area sportiva accanto al liceo Scientifico da Vinci in degrado e in abbandono e ora anche preda dei vandali. Nei giorni scorsi, probabilmente nottetempo, vandali annoiati hanno rotto, probabilmente strappandola, la recinzione del campetto da calcio specie sui lati corti e rotto una porta. Non paghi hanno abbattuto la torretta del giudice per il campo da pallavolo. L’area che è piuttosto frequentata da giovani e giovanissimi in questi giorni primaverili si presenta in forte degrado con l’erba alta che invade anche le sedute oltre a necessitare di un’importante opera di riqualificazione. I vandali hanno anche rotto le aperture degli spogliatoi in disuso, le quali erano state sigillate con dei pannelli in legno. Una situazione che nelle scorse settimane aveva denunciato anche Per Jesi segnalando pure la presenza di siringhe nel bagno degli spogliatoi. Una porta è stata a chiusa a chiave ma l’altra resta aperta e da quanto si intravede nel materiale abbandonato all’interno è probabilmente rifugio notturno di qualcuno.

Sa.fe.