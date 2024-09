I vandali si prendono gioco delle telecamere: altri danni

Le telecamere di videosorveglianza sono posizionate a pochissimi metri dal luogo dove si è verificato l’atto vandalico dello scorso fine settimana e dirette proprio sul parco giochi dei giardini di piazza Nuova al centro di Osimo. Nonostante ciò, lunedì sera i vandali sono tornati e hanno smontato le parti rimanenti della staccionata nascondendola a decine di metri di distanza nei pressi del grosso tronco di un albero. Una situazione incresciosa per i residenti e per tutta la cittadinanza rimasta senza parole ieri mattina quando ha appreso dell’accaduto.

Tutti chiedono più controlli, anche in notturna, a tutela della sicurezza di chi ci vive. Potrebbe trattarsi della stessa baby gang che, quasi a sfidare le forze dell’ordine, si sono rimesse in moto per creare altri disagi. Polemiche poi in via Bonfigli sempre da parte di chi ci abita: "Purtroppo non è un caso isolato, io che abito in questa zona e, come penso la stragrande maggioranza dei residenti in tutto il centro storico, siamo soliti incontrare spesso ratti che costituiscono un grande problema e soprattutto un pericolo per le attività commerciali, per le abitazioni e per le persone. Chi di competenza intervenga immediatamente e faccia qualcosa di risolutivo ".