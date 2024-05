I vandali tornano a colpire in centro storico

Si tratterebbe di giovani vandali, tornati a colpire piazza Nuova in pieno centro storico a Osimo. Il risveglio è stato brutto per alcuni residenti ieri mattina perché non hanno potuto non notare uno dei grossi vasi di fiori rotto a metà. Anni fa avevano divelto la cassetta dei cavi elettrici, rotto piante e rami. In quella cassettina c’erano valvole e cavi che regolano l’impianto di irrigazione e le telecamere di videosorveglianza presenti non era state danneggiate. Già allora l’assessorato alla Polizia aveva richiesto una maggiore presenza della Polizia locale soprattutto in orario serale. Così è stato, oltre ai consueti controlli congiunti da parte delle forze dell’ordine che quasi ogni fine settimana pattugliano il centro e le principali arterie. L’anno prima i writers avevano "scelto" il monumento dei Caduti della Grande guerra nei giardini pubblici, imbrattato con una scritta, "Nost", in vernice azzurra, che ferisce l’opera dello scultore Giuseppe Martini inaugurata nel 1925. Poi, non appena i giovani sono tornati a ritrovarsi in centro dopo il lockdown, i bei giardini un sabato sera sono diventati come di cartacce e residui della notte brava tanto che i dipendenti della Osimo servizi la mattina dopo, di domenica, si sono messi subito al lavoro per farli risplendere. Erano stati divelti gli irrigatori installati, rotti due bordi delle aiuole e intere piante strappate.

"Alcuni ragazzini l’altra sera sono stati sorpresi a orinare dentro l’ascensore del mercato delle Erbe – denuncia una residente -. C’è anche da dire che se il bagno pubblico, di piazza delle Erbe, fosse aperto tutto il giorno forse si eviterebbero comportamenti così incivili". Insomma, poco rispetto per la cosa pubblica, come lamentato dai residenti. Sconcerto anche nella vicina Filottrano: non si tratterebbe, almeno secondo un primo sopralluogo, di un atto vandalico però quello che ha interessato la grande edicola votiva di via Fratte, al bivio per San Biagio, ma della conseguenza di un fuoristrada che avrebbe abbattuto la struttura. La figuretta religiosa è stata letteralmente squarciata a metà. Sono in corso gli accertamenti anche per appurare le cause e accertare i colpevoli anche di questo episodio.

Silvia Santini