I Verdena sbarcano alla Mole "La voglia di rock continua a esserci"

Era il 1999 quando i Verdena pubblicarono il loro primo album. Un immediato successo di pubblico e di critica. Dopo quasi un quarto di secolo la band continua il percorso, sempre fedele al proprio stile (non solo musicale). Una coerenza apprezzata da tutti, confermata da un album ‘Volevo magia’, pluripremiato. E da un tour che ha visto Alberto Ferrari e compagni collezionare sold-out.

Ferrari, ai concerti vengono anche molti giovani. C’è ancora voglia di rock? O rap e trap dominano incontrastati?

"Credo che la voglia di rock ci sia sempre. Almeno si spera. Non so però che fine faranno quelli che ora hanno tanto successo. L’heavy metal invece regge, anche se mi sembra in calo pure lui. Forse c’è un calo che riguarda la musica in generale. C’è meno qualità".

Lo scorso anno avete pubblicato una colonna sonora e un album, dopo sette anni dall’ultimo disco di inediti. Un periodo lungo.

"Di mezzo ci sono stati figli e Covid, che ci hanno più volte interrotto. In questi anni abbiamo sempre scritto canzoni, tra una cosa e l’altra, ma con il passare del tempo ne abbiamo scartate molte. Abbiamo materiale per fare tre album. Le canzoni scelte sono quelle che ci rappresentano di più oggi. Comunque nel frattempo abbiamo fatto altre cose".

Peccato scartare canzoni dei Verdena...

"Beh, magari un giorno potremmo riprenderle".

La scaletta del concerto pesca da tutti i vostri lavori? E il sound dell’ultimo album va bene anche per il ‘repertorio’?

"In realtà di base non c’è una scaletta. Molte cose le decidiamo al momento. Dipende anche dalla situazione, dal luogo, dal pubblico. Andiamo molto ‘ad emozione’. Comunque faremo canzoni tratte un po’ da tutti i nostri dischi, seguendo il sound di ‘Volevo magia’. Ma non c’è bisogno di fare grandi sforzi per adattare le vecchie canzoni al ‘nuovo’ sound".

Avete suonato nei club. Ad Ancona lo farete all’aperto. Sarà un concerto più ‘energico’ rispetto al chiuso?

"No, al contrario. All’aperto la situazione è un po’ più moscia. Perché è come far esplodere una bomba. In un posto piccolo, dove senti il sudore della gente, l’effetto è più potente".

Vi sentite dei ‘maestri’, visto che molte band si sono ispirate a voi?

"Maestri no. Certo, abbiamo influenzato diversi gruppi. E siamo tra i pochi che i trapper salvano. Sarà per l’attitudine, per l’essere fuori dagli schemi. E anche fuori di testa".

Raimondo Montesi