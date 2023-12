I Verdi al contrattacco. Sorpresa, il Molo Clementino ora finisce in Parlamento

Il Molo Clementino finisce in Parlamento. Il 28 novembre scorso l’onorevole Angelo Bonelli dei Verdi ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione Ambiente. Il dibattito, da mesi se non da anni, molto acceso ad Ancona finisce sul tavolo del Ministero che ora dovrà fornire una risposta; così come una risposta è attesa sul Dpss, il Documento di programmazione strategica (propedeutico al nuovo Prg del porto), all’interno del quale ci sono una serie di punti che riguardano lo scalo di Ancona, dalla penisola allo spostamento dei traghetti alle banchine 19-21 fino appunto al Molo Clementino su cui l’Autorità di Sistema Portuale del medio Adriatico sta lavorando.

A rendere noto il deposito dell’interrogazione parlamentare sono stati i coordinatori di Europa Verde di Ancona: "Un atto concreto per dire no al progetto e per togliere qualsiasi alibi all’attuale giunta comunale – hanno detto Caterina Di Bitonto e l’ex candidato a sindaco Roberto Rubegni – La vecchia giunta di centrosinistra ha voluto il progetto del Molo Clementino; quella attuale di centrodestra è apparentemente contraria, così come la Regione, ma se dai ministeri competenti, valutate le prescrizioni, arriva il via libera all’opera loro non si opporranno. Bonelli nell’interrogazione tratta della salvaguardia della salute dei cittadini e quando durante la recente campagna elettorale era venuto ad Ancona, quando ha visto dove dovrebbe sorgere il molo era rimasto colpito: ‘Questi sono pazzi’ aveva detto".

In città il movimento che chiede il ‘No’ al molo per le grandi navi da crociera è forte, sebbene non si sia mai occupato della vera emergenza ambientale di questi anni, ossia l’inquinamento prodotto dai traghetti che arrivano a ridosso del centro urbano. La giunta Silvetti avrebbe la possibilità di chiudere la partita annullando la variante di destinazione d’uso del molo Clementino (fino al 2019 ad uso militare), come chiesto dal consigliere di sinistra Francesco Rubini. Carlo Pesaresi, consigliere di Ancona Diamoci del Noi, a un emendamento al Dup della giunta Silvetti presentato da Rubini sul banchinamento grandi navi si era astenuto (il resto della minoranza aveva votato contro). Lo stesso Pesaresi che ieri ha partecipato all’incontro organizzato dai Verdi alla libreria Fogola: "Sono stato gentilmente invitato dagli amici di Europa Verde – ha detto Pesaresi – ma questo non significa in alcun caso la mia adesione al ‘no’ alla banchina. Mi interessava saperne di più sull’interrogazione di Bonelli".

p.cu.