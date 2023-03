I Verdi con Rubegni "Ecco perché mi candido Un assessorato al lavoro, non siamo solo ambiente"

di Pierfrancesco Curzi

I Verdi presentano il loro candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali, Roberto Rubegni. Snocciolato il programma, con un forte ritorno ai temi ambientali, ma sullo sfondo resta il fallimento delle trattative per la creazione di un unico polo civico a sinistra (con Movimento 5 Stelle e Altra Idea di città), naufragate dopo settimane di incontri. Sui programmi c’era un sostanziale accordo, tant’è che sotto molti aspetti sembrano un copiaincolla, ma la discussione si è arenata sul nome da condividere come unico candidato a sindaco: l’ex Rettore Sauro Longhi, gli avvocati Antonio Di Stasi e Andrea Nobili e poi l’unico candidato di lunga data, Francesco Rubini, consigliere di Altra Idea di Città. Il cerchio non si è chiuso e adesso ognuno correrà da solo.

"Noi abbiamo spinto molto per Longhi – ha detto la coordinatrice di Europa Verde di Ancona, Caterina Di Bitonto – un nome e una figura importante, ma non andava bene agli altri. Successivamente abbiamo sostenuto, anzi ci siamo spesi molto per Andrea Nobili, ma neppure quello ha accolto i favori. Rubini è il candidato di una forza con cui abbiamo dialogato. Detto questo, la nostra porta resta aperta fino alla scadenza della presentazione delle liste, il 14 aprile prossimo". Le stesse parole usate da Francesco Rubini l’altro ieri: le porte restano aperte, ma le posizioni molto lontane, specie quella del Movimento 5 Stelle, sulla carta la forza principale dello schieramento alternativo al centrosinistra.

Intanto si riparte da Europa Verde e da Roberto Rubegni, ex amministratore delegato di Anconambente, nominato dalla sindaca Mancinelli, e membro dei Revisori dei Conti di Mobilità & Parcheggi, altra partecipata del Comune. Proprio sui temi e sull’operato dell’attuale sindaca Rubegni ha voluto dire la sua: "Nel 2013 la giunta aveva messo l’Area Marina Protetta tra le sue priorità, per poi toglierla. Qualcosa deve essere cambiato nel frattempo, lei ha fatto una riflessione e forse non è stata bene informata su cosa avrebbe comportato l’istituzione dell’Amp – ha detto Rubegni – Il referendum sarebbe stato il modo ideale per chiarire qualsiasi dubbio. Le grandi opere promosse dalla giunta? Arrivano in ritardo, sono una manovra elettorale per avere consensi. Sul tema aspetto al varco Silvetti e la destra, lo staneremo". In realtà il Bando delle Periferie, la Rigenerazione Urbana, l’Iti Waterfront e il Mercato del Piano, solo per citarne alcuni, sono provvedimenti promossi ormai anni fa.

Rubegni e i suoi collaboratori hanno scelto il Mercato delle Erbe per annunciare la presentazione del candidato. Lo stesso spazio dove, poche settimane fa, Ida Simonella, assessore e candidata a sindaco della coalizione di centrosinistra, è stata contestata da una operatrice, ieri più tranquilla. Rubegni e Di Bitonto hanno fatto un annuncio: "Vorrei istituire l’assessorato al lavoro e puntare sulla cura del verde urbano. Vorrei un porto più green senza grandi navi e dedicherò più attenzione alle frazioni. Non siamo più soltanto attenti all’ambiente, non pensiamo più solo a piantine e alberelli".