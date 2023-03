I Verdi sbottano: "Il tempo è scaduto, adesso basta"

Il Movimento 5 Stelle presenta il suo candidato a sindaco e poi chiede ad Altra Idea di Città di unirsi a loro. E i Verdi? "Nessuno ci ha chiamato – ammette Roberto Rubegni, il candidato del ‘sole che ride’ alle prossime elezioni amministrative – Per dirla tutta, non sapevamo neppure di questo faccia a faccia Sparapani-Rubini. Con loro non c’è stata più alcuna interlocuzione dall’ultima riunione che ha sancito il fallimento. Effettivamente sono rimasto interdetto visto che fino a poche settimane fa eravamo tutti seduti attorno allo stesso tavolo. In ogni caso ritengo che il tempo per ulteriori mosse e colpi di mano sia ormai scaduto. Le cose in politica vanno fatte per bene. È stato un ‘tavolo’ lungo e faticoso, adesso basta. Longhi? Io per lui come candidato sindaco unitario mi sarei senza dubbio fatto da parte". Sparapani ha affermato che dopo l’incontro con Rubini si sarebbe rivolto allo stesso Rubegni per riallacciare i fili di quella discussione: "Abbiamo già perso troppo tempo all’epoca, a questo punto credo non ci siano più i presupposti".