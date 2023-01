"I vestiti di mio figlio per quel migrante senza nulla"

di Marina Verdenelli

Soccorre in ambulanza uno straniero rimasto senza scarpe e in maniche corte e dopo averlo lasciato in ospedale gli dona i vestiti del figlio, un militare che ora vive fuori regione. Il gesto di solidarietà e umanità è stato compiuto da un autista della Croce Gialla, Marco Muraioli, 61 anni, che era in servizio venerdì notte. "Nessuna persona dovrebbe ritrovarsi così – racconta il milite al Carlino – al freddo, per strada, scalzo e senza vestiti pesanti con cui coprirsi. Mi sono chiesto cosa potevo fare per aiutarlo e così ho chiamato casa mia e ho chiesto a mia figlia di preparare subito qualche vestito e un paio di scarpe e di portarmele in ospedale. Ho un figlio di 28 anni, ormai lavora fuori, più o meno ha la stessa età di quel ragazzo, ho pensato che le sue scarpe potevano stargli bene". Il soccorso è scattato dopo cena, in piazza Cavour. La Croce Gialla è stata mandata sul posto dal 118, dopo che una pattuglia della polizia aveva notato un giovane, poi identificato come un ghanese di 24 anni, che camminava in stato confusionale, scalzo e con addosso solo una maglietta con le maniche corte e dei pantaloni. "Quando siamo arrivati in piazza la polizia lo aveva messo dentro la loro auto, con il riscaldamento acceso, per farlo riscaldare perché era tutto bagnato e infreddolito – continua Muraioli – La temperatura esterna era fredda quella sera ma non c’erano strutture per senzatetto che a quell’ora potevano accoglierlo o prendersi cura di lui. Mi si è stretto il cuore". Muraioli e un altro soccorritore della Croce Gialla lo hanno caricato a bordo del mezzo sanitario per trasportare il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per un controllo delle sue condizioni di salute. Il giovane ha riferito che era rimasto senza scarpe perché gli si erano rotte e non ne possedeva altre. Per un attimo i soccorritori hanno pensato poteva trattarsi di uno dei minori sbarcati dalle due navi ong arrivare in settimana al porto di Ancona e poi fuggiti da un hotel dove sono ospiti a Senigallia ma è stato subito escluso. In ospedale la figlia di Muraioli è arrivata con i vestiti asciutti e puliti. "Gli ho dato un maglione – aggiunge il volontario – calzini asciutti è un paio di scarpe di mio figlio. Lui ne ha tante, ha fatto piacere anche a lui quando glielo ho riferito. Quel ragazzo ha ripetuto più volte grazie. È stato brutto vederlo così ed è stato brutto anche vedere che in piazza c’era gente ma nessuno si è curato di lui". In 40 anni di volontariato a Muraioli non era mai capitato di trovare un ragazzo così, scalzo e senza vestiti in inverno.