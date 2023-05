I Via Verdi spopolano su Rai Uno e incontrano il mentore Cecchetto

Il ‘diamante’ continua a splendere. Anche in prima serata su Rai 1, nella popolare trasmissione ‘I migliori anni’ di Carlo Conti. Si parla dei Via Verdi e del loro ‘inno’, quella ‘Diamond’ che resta una delle icone della musica italiana degli anni Ottanta. Una partecipazione che ha confermato quanto già si sapeva: la band anconetana non è mai stata dimenticata, ed è amata come poche altre di quel decennio.

Lo si sapeva perché il gruppo in realtà ha continuato a fare musica, soprattutto negli ultimi anni, pubblicando dischi e facendo concerti che attirano ogni volta migliaia di persone. Un sold-out dietro l’altro. Certo, non capita tutti i giorni di essere seguiti da milioni di persone in una volta sola. "Ci hanno invitati – spiega Marco Grati, l’anima della band -, e per merito del nostro management, la Universal Events di Emanuel Pàstina, abbiamo partecipato a quella che oggi è la principale trasmissione musicale in Italia. E’ stato un bel ritorno".

Con Grati c’erano gli altri membri della band: Glauco Medori, Remo Zito, Francesco Popolo e Simone Medori. Per i primi due, e ovviamente per Grati, c’è stato un incontro speciale. Quello con Claudio Cecchetto, colui che li lanciò, contribuendo a farne un gruppo capace di vendere milioni di dischi in mezzo mondo. "Erano 35 anni che non lo vedevo. Sì, ci scambiavamo gli auguri per le feste, ma non ci eravamo più incontrati. Dopo tanto tempo ci siamo ritrovati con immenso piacere".

Ma c’è stata un’altra sorpresa per i Via Verdi, che hanno ritrovato anche Antonella Pepe, la corista di ‘Diamond’. "E’ stata una serata meravigliosa, che mi ha toccato davvero. E’ stato bello anche trovare, fuori dalla Rai, capannelli di persone con i nostri album, e vedere tra loro anche dei giovani. Siamo stati mezz’ora a fare foto".

Ma qual è il segreto dei Via Verdi? "Abbiamo seminato bene. Abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con impegno e passione, senza mai montarci la testa. Il pubblico lo sa". E i social lo confermano. Su Facebook sono piovuti centinaia e centinaia di like e commenti: tutti a complimentarsi con il quintetto per l’esibizione in tv. Ora è cresciuta ancora di più la voglia di riascoltarli dal vivo. La bella notizia è che potrebbe accadere due volte, a luglio e ad agosto, non lontano da Ancona.

Raimondo Montesi