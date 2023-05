I "viaggi" dettati dalla disperazione

Viaggiare verso l’ignoto, esplorare nuove terre sconosciute, conoscere città d’arte e paesaggi naturali incontaminati. Che piacere viaggiare! Eppure i viaggi non sempre si intraprendono per esplorare il mondo. Oggi sentiamo raccontare di viaggi disperati di uomini, donne e bambini spinti dalla necessità di andare altrove per sopravvivere, di fuggire dal loro paese a causa della guerra, degli squilibri economici, dei cambiamenti climatici. Quando il viaggio incontra la disperazione e la necessità della fuga si trasforma in migrazione, il viaggiatore diventa profugo o rifugiato. A scuola abbiamo letto "Nel mare ci sono i coccodrilli" di Fabio Geda, e partecipato a un incontro on line con lui e il protagonista del libro, un bambino che oggi è un uomo felice perché durante il suo tragico viaggio ha incontrato persone buone che hanno reso possibile il suo sogno: vivere felicemente in un Paese libero. Enait è costretto a fuggire dal suo paese natale, che tanto amava. Solo, ha superato tante sofferenze e più volte ha pensato di non potercela fare, ma ci ha raccontato che la sua fortuna è stata incontrare persone buone e gentili in mezzo a tante atrocità. Leggendo il libro ci ha colpito questa frase "la nave si è fermata. A quel punto mi sono chiesto: dove sarò?". Come Enait, molti migranti, quando approdano su coste sconosciute non sanno dove si trovano e quale futuro li attende. Le migrazioni di popoli in fuga sono vicende reali, vite di cui non possiamo ignorare la voce e il richiamo di aiuto. Noi ragazzi non possiamo fare molto, ma interessarci a loro è già un piccolo passo verso la solidarietà.

Anna, Elisa e Isra II E