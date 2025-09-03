I "Viaggi e miraggi" del festival. Da Vivaldi al jazz della Marcotulli

Quattro concerti e uno spettacolo di narrazione e musica. E’ la proposta del XXV Festival Pergolesi Spontini di Jesi, rassegna organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini sul tema ‘Viaggi e miraggi’. Tutti gli eventi previsti al Teatro Moriconi avranno luogo al Teatro Pergolesi. E’ qui che domani (ore 21) I Solisti aquilani, ensemble di riferimento della scena musicale italiana, eseguono una selezione di brani da ‘L’estro armonico’ di Antonio Vivaldi, la prima raccolta di concerti del compositore, un microcosmo guidato da una implacabile logica teatrale all’interno del quale l’autore non rinuncia a nessuna delle possibilità della scrittura musicale del suo tempo. Stesso luogo venerdì (ore 21) per il concerto di Rita Marcotulli, la signora del jazz tricolore, una autentica primadonna della musica italiana. Da quasi 50 anni sulla scena con immutato successo, questa artista è una interprete sensibile e raffinata compositrice, e ne dà prova nel concerto "Rita Marcotulli. Autoritratto", in cui si sentono forti le radici mediterranee, le influenze della musica brasiliana, africana e indiana, la tradizione del jazz americano.

In programma musiche di Marcotulli, Arlen/ Harburg, Gershwin, Pino Daniele, The Beatles, Modugno/Pasolini, Newman. Sabato doppio appuntamento con il pianista Pasquale Iannone, virtuoso di straordinarie capacità. Le sue incisioni e le sue esecuzioni lo hanno collocato nella cerchia dei migliori pianisti italiani apprezzati anche all’estero. L’artista ha aderito all’invito della Fondazione Pergolesi Spontini a donare la sua musica agli ospiti del Centro diurno demenze "Cassio Morosetti" di Jesi e per loro terrà un concerto (ore 16). Tradizionalmente il Festival organizza un concerto nei luoghi di sofferenza e fragilità, sulle orme del compositore e filantropo Gaspare Spontini.

In serata (ore 21) Iannone si esibisce per il pubblico del Festival al Teatro Pergolesi in un "Piano recital" su brani di Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Domenica (ore 21) sempre al Pergolesi, spettacolo "Dieci piccoli soprani" di Marco Malvaldi e Carlo Pernigotti, nuova produzione e commissione del Festival Pergolesi Spontini. Narrazione e musica si intrecciano nella serata che vede protagonisti lo stesso Malvaldi come narratore, il soprano Francesca Maionchi, e Carlo Pernigotti al pianoforte, su musiche di Mozart, Bizet, Verdi e Puccini. Malvaldi è uno scrittore di successo, autore della serie del BarLume, da cui è stata tratta una serie televisiva.