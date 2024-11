I vicoli nel mirino. Ancora vandali in centro: "Basta, faccio denuncia": "Sono le solite bravate"

Vandali in azione tra via degli Orefici e via del Gallo: rotto un vaso di cemento de ´La tana del polpo´, una bottiglia di vetro è stata invece spaccata davanti alla vetrina di ´Solo Marche´. Nel mirino dei teppisti, anche le ragnatele di Halloween a terra, che decoravano il vicolo tra piazza del Plebiscito e Corso Mazzini. È quanto accaduto nella notte a cavallo tra il 30 e il 31 ottobre, quasi sicuramente a tarda notte. I commercianti di via degli Orefici cercano di minimizzare, come Mery Montagnoli, titolare del punto vendita ´Solo Marche´, che da diversi mesi ha posizionato i tavolini fuori facendo di via degli Orefici un vicolo da cartolina: "Stamattina (ieri per chi legge, ndr), sono arrivata in negozio alla solita ora, per aprire la vetrina e ho trovato alcuni resti di vetro davanti l’ingresso". Potrebbe essere una bottiglia di vetro spaccata a metà, o i resti di uno spumante stappato per festeggiare da qualche neo laureato. "Non so chi possa essere stato. Magari qualcuno, ieri, ha festeggiato un po’ troppo – glissa Montagnoli – però vabbè dai, in fondo sono ragazzi e tutti noi siamo stati giovani. Nessun danno alle vetrine, la situazione ieri era tranquilla, è poca roba. Le ragnatele che addobbano la strada per Halloween? Non ho visto grosse cose, non farei troppo allarmismo". Claudio Chiappucci, della pescheria di fronte, confessa che "in trentasei anni di episodi simili" ne ha visti eccome: "Ogni tanto succede – sottolinea – Sono i ragazzi che vengono giù da piazza del Plebiscito. Le telecamere ci sono, ma servono a poco", commenta.

Presenterà invece querela contro ignoti Cristina Tarsi, de ´La tana del polpo´: "I danni sono quasi irrisori, ma le telecamere dei negozi vicino al mio ci sono e dovrebbero essere funzionanti. Non penso sia un gesto mirato contro di noi – riflette la donna, che ha la sua attività all’angolo con Corso Garibaldi – ma credo più sia una delle tante bravate di qualche ragazzino. Succede a volte che spostino i tavolini sì, è sempre accaduto. Il danno di ieri mattina, quello del vaso, è nuovo. Mi ha avvisato un’amica. Ieri, ho sistemato e ripulito dal terriccio. Il fatto è che Ancona sta diventando un macello, sul versante della sicurezza. E siamo in tanti a pensarlo, mi confronto spesso con i miei colleghi. La denuncia? La farò, ma lascerà il tempo che trova. Chiederò alle forze dell’ordine di visionare i filmati, ma il danno resterà comunque a carico nostro". Quindi, il nodo omertà: "C’è molta omertà da parte della comunità cittadina, nessuno vede mai o sente nulla. E invece un’occhiata in più fa sempre bene. Ieri sera – prosegue – c’era una festa universitaria in un locale in Corso Garibaldi. C’era una marea di ragazzini, ma zero controlli. Magari qualcuno beve un bicchiere di troppo e poi accadono queste cose. Non voglio dire che è colpa del locale, ci mancherebbe altro, però qualche pensiero lo si fa". Qualcosa di simile era accaduto anche lo scorso anno: i vicoli presi di mira erano sempre questi.