"I vigili ambientali non esistono"

"Il vicesindaco, coi suoi maldestri tentativi di confondere le acque, altro non fa che confermare che la specifica figura del ‘vigile ambientale’ per il controllo e monitoraggio dell’aria, non è mai stata istituita dalla giunta Signorini, come invece sbandierato dal 2018 facendo leva sulla buona fede dei cittadini". Così i consiglieri di minoranza Marco Baldassini (Ancora, Vola e Riformisti per Falconara) e Lara Polita (foto, di Cittadini in Comune) replicano all’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi in merito alla querelle sulla figura del vigile ambientale che, secondo loro, non è mai stata istituita, nonostante nel Comando di Palazzo Bianchi sia presente un apposito nucleo ambientale guidato da un agente coordinatore. Sarebbero stati "falsamente accusati di non rispettare il Corpo di Polizia locale", dicono, "ma è vero il contrario". Nel dettaglio, per i due rappresentanti dell’opposizione, "l’assessore Barchiesi, non sapendo come giustificare la mancanza e disattesa promessa elettorale, rigira la frittata tacendo sulle esalazioni e tirando in ballo abbandono e gestione dei rifiuti, fototrappole e sanzioni per le deiezioni dei cani non raccolte". Lara Polita sottolinea: "Neppure nomina l’attività di controllo e monitoraggio delle aziende potenzialmente inquinanti, quando sono proprio quelle che possono provocare grave nocumento alla salute". Per entrambi, "chi è gravemente irrispettoso nei confronti del Corpo di Polizia locale è proprio questa Giunta, che dovrebbe fornire agli operatori adeguata strumentazione per controllare le industrie insalubri, abbigliamento e presidi idonei a poter lavorare in sicurezza, salvaguardandone salute e incolumità. Non è un caso che già nel 2019 l’Ugl dichiarasse ‘Come si dà sicurezza se chi la deve garantire non lavora sicuro?’ e invocasse figure specializzate nel settore ambientale". Marco Baldassini dice che "serve un’adeguata formazione e la messa in campo di strumentazioni idonee per poter eseguire i controlli, non solo affidandosi al ‘nasometro’". Esalazioni che continuano a essere avvertite dalla popolazione.