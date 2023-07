I vigili in piazza Diaz Dehor senza permesso, geometra e titolare finiscono a processo

di Marina Verdenelli

Un dehor di ferro con tanto di copertura, in piena piazza Diaz, non era piaciuto alla Sovrintendenza alla quale doveva essere richiesto il permesso per via del vincolo storico della stessa piazza. Una pizzeria però, che opera nell’area, lo aveva realizzato affidandosi ad un geometra che ne aveva elaborato un progetto per farlo costruire e poi installare. E’ bastato un controllo della polizia locale, l’apposita sezione che si occupa anche dell’edilizia, per far scattare prima una denuncia e poi un processo per abuso edilizio e la violazione di un vincolo paesaggistico sia per il professionista che per il titolare dell’attività. Per il primo il procedimento è ancora in corso davanti alla giudice Antonella Passalacqua, per il secondo si è proseguito con una richiesta di messa alla prova. Ieri la giudice ha fissato solo la data della prossima udienza, che si terrà il 5 dicembre.

L’accertamento dei vigili urbani risale al 13 maggio del 2019. Gli agenti erano passati in zona per controlli e dopo aver visto il gazebo esterno della pizzeria, che occupava uno spazio in area pubblica, di proprietà comunale, avevano chiesto al titolare dell’attività se aveva tutti i permessi in regola. L’occupazione era consentita ma la struttura realizzata, stando alle accuse, non sarebbe stata a norma. Il dehor era stato costituito da una struttura in ferro delle dimensioni di 9 metri per 4 metri, alto tra i 3 metri e 20 centimetri e i 2 metri e 40 centimetri, una misura che consentiva alle persone di stare in piedi e godere di uno spazio comodo. Il dehor era coperto con dei teli in pvc, tamponato su tutti i lati in parte con pannelli di plexiglas trasparenti e in parte con teli in pvc. La struttura, così realizzata, avrebbe dovuto avere un permesso a costruire che la polizia locale non aveva trovato. In più, essendo piazza Diaz considerata un’area pubblica di interesse storico, mancava anche l’autorizzazione del sovrintendente dei Beni Culturali. La mancanza di questo requisito è stata accertata dai carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale in data ancora precedente del sopralluogo dei vigili urbani, il 12 ottobre del 2018.

La pizzeria nel tempo si è regolarizzata, ha tolto le coperture e avuto le autorizzazioni anche per il vincolo paesaggistico e tuttora il gazebo è utilizzato. Resta da vedere le responsabilità del geometra per reati che sono molto vicini alla prescrizione. Il professionista è difeso dall’avvocato Jacopo Saccomani e ieri non era in tribunale per il rinvio dell’udienza. Il suo progetto era stata fatto seguendo tutte le linee in vigore e probabilmente dando per assodato che i permessi ci fossero. Un errore insomma fatto in buona fede.