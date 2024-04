I vigili iniziano a sparare: al poligono di Osimo

Sono iniziati questa settimana i corsi di tiro per gli agenti della polizia locale di Ancona che presto saranno dotati della pistola. A turno tutti gli agenti del comando dorico effettueranno una serie di prove di tiro presso un poligono di Osimo in modo da prendere piena padronanza dell’uso dell’arma; formazione necessaria per assumere l’abilitazione all’uso non solo per le prove di sparo, ma anche per i criteri psicoattitudinali. Nei giorni scorsi la giunta ha pubblicato l’avviso per la Manifestazione d’Interesse per il bando di acquisizione di 80 pistole e altrettante fondine (oltre alle cartucce) e questa è un’ulteriore conferma di come la giunta abbia fretta di arrivare alla quadratura del cerchio sull’armamento. Al netto di tutte le procedure che seguiranno da qui all’adozione delle armi, serviranno mesi prima di quella data rivoluzionaria per i vigili urbani di Ancona. Ci sono altre novità in arrivo, tra cui la tipologia dell’arma che dovrebbe essere una Glock, di fabbricazione austriaca, e non una Beretta e intanto l’acquisizione è in corso. Ultima novità molto importante, la sempre più concreta possibilità da parte di tutti gli agenti di polizia locale di poter tenere l’arma personale all’interno del comando delle Palombare e di non doverla portare a casa. Sono in corso interlocuazioni per risolvere questo problema molto sentito da parte del personale.