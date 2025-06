I volontari del Cai al lavoro nel Parco: "Ma non bastano"

"In una situazione di pianta organica dell’Ente Parco gravemente deficitaria con 7 dipendenti in servizio (due dei quali part-time) rispetto ai 15 che sarebbero previsti, l’apporto dei volontari non solo è prezioso ma indispensabile a manutenere i sentieri e ad effettuare molte altre azioni volte alla tutela e alla conservazione di questo scrigno di biodiversità". A dirlo è Luigi Conte, presidente del Parco del Conero, nel ringraziare i volontari del Cai di Ancona che, in virtù di una convenzione con l’Ente parco, curano la manutenzione della segnaletica dei 18 sentieri ufficiali del Parco contribuendo a far sì che la fruizione sia sempre sicura e segnalando agli uffici, laddove si riscontrino criticità, la necessità di particolari e tempestivi interventi.

"Con la loro ricognizione pressoché costante – aggiunge il Direttore Marco Zannini – i volontari del Cai di Ancona effettuano piccole manutenzioni come accertarsi che i segnavia siano leggibili e perfettamente orientati o ripristinandoli laddove possibile, segnalandoci eventuali alberi caduti o pericolanti che intralcino la fruizione dei sentieri e la viabilità di emergenza da utilizzare per soccorrere escursionisti in difficoltà o feriti o in caso di incendio".

Ad intervenire poi, per queste fattispecie, sono i Vab – Volontari Antincendio Boschivo, nucleo regionale con il quale l’Ente parco ha stipulato parimenti una convenzione o gli Amici di Parco, generoso gruppo di volontari che hanno anche un’altra funzione. Ci sarebbe molto altro da fare ma al momento le forze disponibili sono ridotte. "Se come auspichiamo, il Parco regionale del Conero venisse elevato a parco nazionale completando un iter normativo già avviato in Parlamento – conclude il presidente Luigi Conte – potremmo completare l’organico, dotarci di guardia parco, di mezzi adatti e svolgere un’azione ancora più efficace e tempestiva".