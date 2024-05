I volontari ripuliscono il parco dell’ex sanatorio

Ben 35 volontari si sono rimboccati le maniche per pulire il parco dell’ex sanatorio, quello che circonda l’ospedale Murri. Al lavoro il Lions Club, associazione JesiClean e gruppo Micologico Jesino Federico II che hanno organizzato una mattinata di pulizia nell’area verde "Melvin Jones". Raccolti numerosi sacchi di rifiuti, per lo più bottiglie di plastica, mozziconi di sigaretta, lattine e carta. "A volte – commenta il direttore socio sanitario dell‘Ast Ancona Massimo Mazzieri - non ci rendiamo conto che abbiamo un patrimonio che dobbiamo avere il coraggio, la forza, di tenere vivo".