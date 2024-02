I compagni di classe del fratello di Massimo e alcuni suoi amichetti erano in chiesa, ieri. In lacrime, composti, con le loro maestre e catechiste accanto al parroco. Due di loro si sono rivolti a lui in prima fila dicendogli: "Fatti forza Samuel, siamo con te. Ti aspettiamo a braccia aperte non appena vorrai tornare a scuola". La preside Monica Marchiani è salita poi sul pulpito da dove ha detto: "Come dirigente dell’istituto comprensivo ’Soprani’ sono qui per esprimere tutta la mia, la nostra vicinanza, quella dell’istituto. Massimo era un nostro studente, vi siamo vicini. I vostri figli sono anche i nostri figli e questa è una cosa bellissima ma dolorosissima allo stesso tempo. E’ molto difficile esprimere parole perché anche nella lingua italiana non ci sono parole per descrivere il dolore immane di una madre e di un padre per la perdita del figlio. Una persona rimane vedova, vedovo, ma non c’è la parola per dire che resta senza suo figlio. Sono qui per dirvi che ci siamo per aiutarvi, perché la scuola è una comunità. Al fratellino Samuel, guardaci, siamo tutti qui per dirti che ti aspettiamo, fatti coraggio perché insieme ce la possiamo fare".

si.sa.