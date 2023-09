"Id Identità desiderate" al Pergolesi Spontini

Uno spettacolo di teatro e danza, che vede in scena la compagnia OperaH, un gruppo di persone con disabilità fisicaintellettiva e, dietro le quinte, gli studenti delle scuole cittadine. "Id Identità desiderate" andrà in scena domenica (ore 18) al teatro Pergolesi nell’ambito del festival Pergolesi Spontini. La regia è di Simone Guerro e Arianna Baldini, danza movimento terapia sono a cura di Sara Lippi, assistente Beatrice Guerri. Si tratta della concuslione di un progetto pluriennale che nella città di Jesi mette in rete servizi sociali, scuole e enti culturali del territorio "per costruire insieme percorsi di inclusione e benessere attraverso la danza, la musica, il teatro, l’educazione al melodramma e l’esperienza del palcoscenico". Info e biglietti: 0731 206888.