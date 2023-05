Ida attacca, Daniele difende Ecco le strategie dei due candidati

Ida Simonella all’attacco con vigore, Daniele Silvetti con una difesa ordinata. Non cambia il leit motiv dei confronti tra i due candidati che si sfidano per la poltrona di sindaco della città fino al 2023. Prima, in mattinata, il fuoco di domande nella sede di Vera Tv, poi la sfida in Rai. Due strategie diametralmente diverse quelle scelte da Simonella e Silvetti. La prima ha criticato, in particolare, la questione della cosiddetta ‘filiera istituzionale: "È grave dire che il Governo o la Regione sono vicini o allineati se il colore è lo stesso. Significa che se dovessi vincere io non mi sosterranno in caso di necessità? Non saremo sudditi, no a forme di ricatto". Sul tema Silvetti ha dato una chiave di lettura diversa: "Avere una collaborazione diretta potrebbe essere decisivo, ma saremo noi i primi a puntare i piedi e battere i pugni sul tavolo se necessario".

I temi della campagna elettorale e le rispettive risposte dei due sono ormai noti. Sull’Area Marina Protetta del Conero resta la convergenza sul no, così come sul molo Clementino per le grandi navi: "Le crociere sono uno dei fronti di sviluppo del turismo, il progetto va avanti" ha confermato il candidato del centrodestra che sugli eventi punterebbe a riattivare vecchi festival tradizionali dimenticati, da quello della Canzone alle Operette, e sulla movida vorrebbe diversificare gli eventi oltre la sola Piazza del Papa. Per Simonella le priorità restano due: "Il piano per il decoro con più risorse e un modello organizzativo e far partire i lavori dei 60 milioni legati ai progetti del Pnrr" e poi rivendica il contenimento delle tasse comunali: "Secondo uno studio noi abbiamo una delle tariffe più basse per le mense scolastiche e una qualità del servizio eccellente". Entrambi hanno annunciato il massimo sostegno agli sfollati anconetani del Comitato ‘7,07’ dopo il sisma del novembre 2022 che ha messo in mezzo a una strada centinaia di cittadini.

