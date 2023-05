"Ida sarà la sindaca del Pnrr Vincerà lei al primo turno"

"Ad Ancona non torno per il ballottaggio perché sono certo che Ida vincerà al primo turno". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera dei Deputati, intervenuto ieri in città per sostenere Ida Simonella, candidata a sindaco del centrosinistra di cui Azione e il Terzo Polo, al netto delle frizioni nazionali, fanno parte nel capoluogo dorico: "Ida Simonella rispecchiale ragioni della nascita di Azione dopo che il Pd decise di aderire al governo ‘Conte 2’ _ ha aggiunto Richetti_. Una amministratrice competente su bilancio e porto, in grado di cogliere al volo l’opportunità del Pnrr. Ida sarà in grado di costruire una squadra in grado di saper dove mettere le mani. C’è l’ultima settimana di campagna, poi stop alla propaganda, iniziano i fatti e le opportunità dovranno essere colte al volo". Tutto ciò significa Pnrr: "Abbiamo appoggiato da subito la candidatura di Ida _ ha detto il responsabile regionale di Azione, Tommaso Fagioli _ e il Pnrr è un treno da prendere. Lei lo ha capito da subito, non a caso la giunta uscente è stata in grado di aggiudicarsi bandi per oltre 60 milioni di euro e sempre non a caso abbiamo ribattezzato Ida ‘la sindaca del Pnrr’". La conferma è arrivata dalla diretta interessata: "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un sogno che si avvera, una occasione da non perdere per la città _ ha ribadito l’assessore uscente a porto e bilancio _. Un Piano Marshall per rendere Ancona più ricca, bella e vivibile. Il nostro è un progetto di sostanza, credibile e l’immagine di serietà spinge la gente a capire chi fa le cose e chi dice fandonie. Mai teatrini e mai balletti". Domani terzo appuntamento con i leader di Azione: ad Ancona arriva Carlo Calenda.