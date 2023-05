Ida Simonella "Pronti a dialogare con le forze vicine"

Ida Simonella è stata in campagna elettorale dalla scorsa estate. Ieri sera, quando le percentuali si sono stabilizzate sia per lei che per il suo principale rivale, Daniele Silvetti (Centrodestra), ha potuto tranquillizzarsi: "Sono state giornate di tensione, adesso si va al ballottaggio e si azzera tutto" ha detto la Simonella che si è subito lasciata andare a una considerazione: "Mi pare evidente in questo momento che il centrodestra, che aveva schierato la Presidente del Consiglio e quasi tutti i ministri arrivati in città, non è la maggioranza di questa città, questo è un dato. La sinistra, tutta la sinistra, è in maggioranza. Sono molto contenta per il buon risultato ottenuto dalla mia lista (quasi il 9%, ndr) e quello molto positivo del Pd che si conferma il primo partito della città (attorno al 22)".

Un primo, timido approccio nei confronti dei partiti di sinistra, tutti crollati come un castello di carta. Un bacino molto ricco da cui attingere nuove energie per arrivare al successo al secondo turno, pur partendo con un gap di quattro punti percentuali : "Stasera chiudiamo qui, poi da domani ci mettiamo in modalità ballottaggio. È lo scenario che avevamo prospettato e soprattutto che avevamo previsto anche prima – sono state le parole dell’assessore uscente quando mancano pochissimi seggi da scrutinare e un esito ormai segnato – In precedenza ho preferito restare cauta, mancavano ancora tante sezioni e i dati erano ancora parecchio oscillanti. Non erano state scrutinate sezioni anche importanti per il centrosinistra. Adesso posso commentare con una sicurezza maggiore. In ogni caso c’è un dato che non si può equivocare: il centrodestra non è maggioranza in città". Il candidato della sinistra, Francesco Rubini, ha ottenuto un 6% deludente, comunque un numero consistente di voti, mentre quello del M5S, Enrico Sparapani, è arrivato al 3,58%: "I rapporti con le altre forze politiche per l’eventuale ballottaggio? Adesso è prematuro, da domani inizieremo a lavorare anche su questo. Abbiamo detto sempre che siamo molto aperti a tutte quelle forze che per sensibilità e appartenenza, anche per alcune posizioni che ci vedono vicini, possono dare un contributo. Sapevamo perfettamente che il centrosinistra non schierava solo la coalizione a mio sostegno, ma anche altre forze, che la situazione fosse in salita era scontato. Tutti lavorano per vincere al primo turno, noi con le forze, loro con le filiere da Roma".